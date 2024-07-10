Норвегія розпочне цього року передачу Україні шести F-16

Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16, повідомив уряд країни у середу, 10 липня.

"Здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення в їхній оборонній боротьбі проти Росії. Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати передачу винищувачів у 2024 році", - заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

Рішення передати Україні F-16 норвезький уряд ухвалив торік, утім тоді не називалася кількість літаків. З осені 2023 року Норвегія відправила в Данію два винищувачі F-16 і 10 інструкторів для підготовки льотчиків Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). "Норвегія продовжить підтримувати навчання українських пілотів у майбутньому", - запевнив прем'єр.

Норвегія відмовилась від винищувачів F-16 у 2021 році у зв'язку з введенням в експлуатацію новітніших F-35, а 32 літаки старішої моделі продала Румунії.

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Зеленський: Україні потрібно 128 винищувачів

Перші F-16 Україна має отримати вже невдовзі - від Данії, а потім від Нідерландів. У середині березня американське видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після навчання в Данії, Великобританії та США.

Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. Утім, за словами президента Володимира Зеленського, Україні для ефективної оборони від агресії РФ потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

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