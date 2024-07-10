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Зеленський: Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

За словами Володимира Зеленського, РФ кожного дня використовує три сотні літаків в операціях проти України. Доки Україна не матиме щонайменше 128 літаків F-16, вона не зможе зрівнятися у небі з РФ.

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Винищувач F-16
Україні потрібно щонайменше 128 F-16, аби протистояти РФ у небі, заявив ЗеленськийФото: ZUMA Press Wire/picture alliance /

Україні для ефективної оборони від агресії Російської Федерації потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16. Таку цифру озвучив президент України Володимир Зеленський під час спілкування в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у ніч на середу, 10 липня (за київським часом).

"Проблема з F-16 полягає в кількості та датах... Росія кожного дня використовує три сотні літаків в операціях проти України. У нас було рішення про 10, 20. Навіть якщо буде 50 (F-16 - Ред.) - це ніщо, у них три сотні. Ми захищаємося, нам потрібно 128. Це флот. Ці цифри є у наших союзників", - сказав він.

За словами Зеленського, доки Україна не матиме 128 такиї літаків, вона не зможе зрівнятися у небі з РФ.

Нагадаємо, вже невдовзі Україна має отримати перші західні винищувачі F-16. 1 липня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про те, що дозвіл на експорт перших 24 літаків Україні вже надано і що їх поставлять уже найближчим часом.

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