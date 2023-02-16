Парламент Норвегії підтримав поміч Україні на $7,3 мільярда

Програма, розрахована на 2023-2027 роки, передбачає щорічне виділення Норвегією майже 1,5 мільярда доларів на підтримку Києва. Її схвалили дев'ять з 10 представлених у парламенті партій.

Переважна більшість партій, представлених у Стортингу (парламенті. - Ред.) Норвегії, у четвер, 16 лютого, висловились на підтримку програми допомоги Україні, розрахованої на 2023-2027 роки, повідомляється на сайті уряду країни.

Ця програма передбачає щорічне виділення 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,47 мільярда доларів. - Ред.) на підтримку Києва. Таким чином загальна допомога протягом п'яти років становитиме 75 мільярдів крон (близько 7,33 мільярда доларів. - Ред.).

З 10 партій, представлених у Стортингу, проти програми висловилася лише одна - соціалістична, яка має вісім місць у 169-місному парламенті.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зауважив, що на підтримку України будуть спрямовані кошти, які його країна отримує від продажу нафти. "Це гроші з-поза Норвегії, які ми не повинні використовувати або не хотіли би використовувати в Норвегії зараз", - сказав він.

Через стрімке зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегію раніше звинувачували в "непрямій вигоді" від війни.

Подробиці програми

Фінансування за цією програмою буде спрямовуватись на військову та гуманітарну допомогу, підтримку цивільної інфраструктури та найважливіших соціальних функцій держави, а також на відбудову України , "коли це стане можливим".

У 2023 році фінансування буде рівномірно розподілене між цивільною та військовою підтримкою, а протягом наступних років буде розподілятися та корегуватися окремо.

Військова допомога включатиме надання обладнання як із власних запасів Норвегії, так і придбаного у виробників чи в рамках міжнародної співпраці. Також фінансування спрямовуватиметься на навчання українських військових.

Цивільна підтримка, як правило, надаватиметься у формі грантів, а не позик, і не вимагатиме закупівлі норвезьких товарів та послуг.

Зеленський: Норвегія створила прецедент

Перед тим, як норвезькі парламентарі схвалили зазначену програму, до Стортингу звернувся онлайн президент України Володимир Зеленський. Він подякував владі країни за принципову та незмінну підтримку, "за тисячі врятованих життів українців", зокрема завдяки наданим зенітним ракетним комплексам NASAMS норвезько-американського виробництва.

Програму довготривалої фінансової підтримки Зеленський назвав прецедентом. "Чому такий прецедент важливий? Бо це не лише дає відчуття, що в тебе є завтра. Це дає відчуття, що завтра поруч із тобою - так само, як і сьогодні, - буде надійний партнер", - наголосив він.

Президент також зауважив: хоча ніхто не знає, що саме станеться за п'ять років, на які розрахована програма, за цей час Росія точно "не здолає нашої з вами єдності - усіх, хто цінує свободу".

Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, минулого року надала Україні близько мільярда доларів допомоги.