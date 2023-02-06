Норвегія хоче виділяти Україні по $1,5 млрд протягом 5 років

Ухвалити рішення щодо виділення Україні понад семи мільярдів євро на п'ять років норвезький уряд планує до 24 лютого. Володимир Зеленський подякував Осло за "вагомий внесок" у майбутню перемогу.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запропонував парламенту в понеділок, 6 лютого, схвалити надання Україні допомоги на 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів США) протягом п'ятирічного періоду. Про це він оголосив на пресконференції в Осло.

За планом, країна виділятиме щорічно по 15 мільярдів крон (1,5 мільярда доларів) протягом п'яти років. Кошти збираються рівномірно розподілити між військовою та гуманітарною допомогами. "Існує пропозиція, що цього року 50 відсотків будуть направлені на оборону України, тобто на військову допомогу, а 50 відсотків - на гуманітарну", - цитує Стере норвезький мовник NRK.

Прем’єр сподівається, що "значна більшість" у парламенті схвалить цю пропозицію. "Ми сподіваємося досягти угоди до 24 лютого (річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. - Ред.)", - заявив він.

За словами Стере, надання цієї допомоги Україні "призведе до збільшення використання нафтових грошей" Норвегії. Норвегія є одним з найбільших європейських експортерів викопного палива, і війна в Україні збільшила її доходи від продажу газу, зазначає агенція Associated Press. Попит і ціну на норвезькі нафту й газ різко підвищив поспіх європейських країн у пошуку альтернативних джерел енергії, за що Стере звинувачували в "непрямій вигоді" від війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський подякував норвезькому прем'єру за оголошення "нового безпрецедентного" п'ятирічного пакету допомоги, назвавши його "вагомим внеском" у майбутню перемогу України над РФ та успішне повоєнне відновлення.

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ЄС виділятиме Україні щомісяця 1,5 мільярда євро у 2023-му

Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, минулого року надала Україні близько мільярда доларів допомоги. Тим часом президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила минулого тижня, що ЄС надав Україні майже 50 мільярдів євро економічної, гуманітарної та військової допомоги.

На 2023 рік Євросоюз вирішив виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі три мільярди євро Україна вже отримала у січні. Наступні виплати здійснюватимуться щомісяця в розмірі 1,5 мільярда євро й залежатимуть від прогресу у виконанні узгоджених умов. Меморандум, підписаний 16 січня між Україною та ЄС, містить 20 пунктів у чотирьох блоках, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та подальшого траншу.

Наприкінці 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців від початку війни Києву вдалося залучити понад 31 мільярд доларів від партнерів. У 2023 році міністерство економіки розраховує на отримання держаним бюджетом щонайменше 20 мільярдів доларів прямої макрофінансової підтримки. Саме з цієї суми побудований макропрогноз зі зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2 відсотка. Водночас дефіцит держбюджету в 2023 році передбачений на рівні 38 мільярдів доларів - 20,6 відсотка ВВП країни, покрити який уряд планує за рахунок допомоги Міжнародного валютного фонду, США та ЄС.

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