Німці пожертвували рекордні суми на Україну: а далі?

За 2022 рік німці пожертвували понад мільярд євро на допомогу Україні та українцям. Водночас як довго готовність допомагати залишатиметься на високому рівні, незрозуміло. Багато волонтерів на межі можливостей.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україні суттєво посилило готовність німців до пожертв. Загалом за підсумками 2022 року в країні пожертвували 5,7 мільярда євро на благодійні та гуманітарні організації. Такий обсяг пожертв співставний із 2021 роком, коли Німеччину спіткала власна біда - смертоносна повінь на заході країни, яка забрала життя багатьох людей і завдала значних руйнувань багатьом поселенням.

Адресатами пожертв німців 2022 року були саме біженці з України, каже Мартін Вульфф (Martin Wulff) з Німецької спілки благодійників (Deutschen Spendenrat). Разом із соціологічним інститутом GfK спілка щороку досліджує, як німці жертвують на різні потреби. Із початком нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року жертвувати в країні стали суттєво більше. "Найбільше пожертв було зроблено з лютого по квітень 2022, тобто на початку війни в Україні", - повідомляють у спілці, до якої входять різноманітні благодійні організації країни, зокрема і ті, які належать великим церквам - католицькій та протестантській.

Навесні в Німеччині проходило багато акцій на підтримку України, де збирали пожертви Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Найбільший стрибок, згідно з дослідженням, торік відбувся у категорії "Допомога від злиднів та катастроф" - з 347 мільйонів до 1,133 мільярда євро. У спілці благодійників вважають, що більшість грошей пішла на допомогу Україні - на покращення ситуації, на внутрішніх переселенців або на українських біженців у Німеччині.

Інфляція та високі ціни на енергоносії не спричинили обвалу пожертв

Навіть стрибок інфляції та суттєве зростання цін на енергоносії не спричинив якогось переламу в готовності німців жертвувати кошти. Принаймні в грудні минулого року, коли перед Різдвом у Німеччині традиційно активно дають пожертви, такого обвалу помітно не було, каже Домінік Манн з Aktionsbündnis Katastrophenhilfe у розмові з DW. У цій даховій організації об'єдналися кілька великих благодійників, як-то приналежна до католицької церкви Caritas International, Diakonie Katastrophenhilfe від протестантських церков, а також ЮНІСЕФ та Німецький Червоний Хрест.

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Заклики до пожертв організації поширюють, зокрема, і на одному з найбільших телеканалів країни ZDF - останні 11 місяців там закликають жертвувати саме на допомогу для України. За перші тижні російського вторгнення тут так само фіксують "надзвичайно високий" рівень надходження пожертв, каже Манн, а вдруге таке саме спостерігалося незадовго до Різдва. Схожий тренд спостерігала й Мануела Росбах (Manuela Roßbach) з іншої дахової організації благодійників - Aktion Deutschland hilft. До неї входять понад десять організацій, серед яких християнські, юдейські, а також мусульманські. Найбільше грошей 2021 року організації пожертвували на допомогу після катастрофічної повені 2021 року - 282 мільйони євро, каже Росбах. Тоді як 2022 року основним призначенням пожертв була допомога Україні - 250 мільйонів євро.

18 тисяч евакуйованих українців

Величезну готовість допомагати українцям підтверджує і Ульріке Лессіґ (Ulrike Lessig) з організації Be an Angel. Розташована в Берліні організація за останні 11 місяців евакуювала понад 18 тисяч людей з України, передусім через Кишинів. Організація передусім опікується хворими, приміром, на рак. "Ми привозимо на лікування до Німеччини людей з інвалідністю, хворих людей або ж тих, хто зазнав поранень", - каже Лессіґ у розмові з DW.

Електрогенератори - важлива допомога за умов перебоїв зі світлом Фото: Oleksandr Sawytskyj/DW

Вона каже, що постійно шукає лікарів та лікарні, "які, приміром, можуть продовжити вже розпочате лікування раку". Крім того, організація має власний склад у Львові та мала змогу нещодавно закупити за пожертви понад тисячу електрогенераторів. Також Be an Angel відкрила новий офіс в Одесі, куди можуть звернутися хворі, що шукають медичну допомогу в Німеччині.

Волонтери на межі можливостей

Лессіґ, водночас, застерігає, що готовність людей в Німеччині допомагати поступово знижується. "Наприкінці лютого 2022 усі були мобілізовані: війна перед нашим порогом", - каже вона. Тепер же, за словами жінки, люди почали звикати до нової реальності: "Чим більше бачиш якісь жахливі кадри, тим черствішим стаєш. Плюс додаються проблеми тут, у Німеччині". Вона каже, що багато тих, хто підтримує організацію, готові й надалі регулярно жертвувати на Україну. Водночас, за словами Лессіґ, у багатьох розмовах із людьми відчувається, що люди в Німеччині так само часто не впевнені, "скільки їжі, скільки опалення я ще можу собі дозволити? На що я ще маю зважати?". "Наслідки війни відчуваються зрештою і в Німеччині", - каже вона.

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Але передусім Лессіґ спостерігає "певне виснаження" серед волонтерів. Навесні 2022 року, під час наступу російських військ на Київ, вони активно допомагали, коли багато українських біженців приїжджали на головний залізничний вокзал Берліна. Охочих волонтерів було багато. "Є люди, які на волонтерських засадах допомагали і у відпустку, і на вихідних", - розповідає жінка. Але колись вільний час закінчується: "Вони не можуть поряд зі своєю роботою, своєю родиною та іншими зобов'язаннями ще й рятувати Україну".

Ульріке Лессіґ з організації Be an Angel Фото: Privat

Тим не менш, Лессіґ вважає, що готовність допомагати українцям за останні 11 місяців була просто "неймовірною". Про це свідчить і те, скільки людей приймали в себе біженців, зокрема й за посередництва Be an Angel. Та й зараз іще досі є дуже багато як тих, хто дає пожертви, так і волонтерів. Але їм стає дедалі важче, констатує представниця організації і каже: те, що так буде, було зрозуміло від самого початку. Тому вона закликає владу Німеччини більше допомагати українцям з бюджетних коштів, тим більше з огляду на побоювання нового наступу Росії в Україні.