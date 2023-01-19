  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
У Німеччині зафіксували рекордний показник чисельності населення
У Німеччині зафіксували рекордний показник чисельності населенняФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У Німеччині зафіксували рекордну чисельність населення

Ольга Лебедєва | Аліна Коломієць
7 хв. тому

За оцінкою Федерального статистичного відомства, у Німеччині наприкінці 2022 року проживало не менше 84,3 мільйона осіб - на 1,1 мільйона більше, ніж роком раніше.

https://p.dw.com/p/4MScK

На тлі міграційного потоку з України, який стався через повномасштабне вторгнення РФ, у Німеччині зафіксували рекордний показник чисельності населення. На кінець 2022 року він становив не менше 84,3 мільйона осіб - на 1,1 мільйона більше, ніж роком раніше, повідомило у четвер, 19 січня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

"Таким чином, у нашій країні проживає так багато людей, як ніколи раніше", - наголошується в заяві. Причиною різкого зростання населення є новий рекордний показник так званої чистої імміграції - баланс показників тих, хто прибув, і тих, хто покинув країну. За попередніми оцінками відомства, до Німеччини минулого року прибуло на 1,42-1,45 мільйона більше людей, ніж поїхали жити за кордон. Це вчетверо більше, ніж роком раніше (показник 2021 року - 329 163 особи) та максимальний показник з початку ведення цієї статистики у 1950 році, зазначається далі.

Відомство також зазначило, що разом з імміграцією з України значно зросла міграція з інших країн до ФРН.
Читайте також: Можливості ФРН приймати біженців з України - на межі

Населення Німеччини зростає з 2010 року

Загалом за три десятиліття після возз'єднання Німеччини населення країни збільшувалося за винятком 1998 року та періоду з 2003 до 2010 року. При цьому зростання населення ґрунтувалося лише з переважанням імміграції над еміграцією. Без урахування чистої імміграції населення Німеччини скорочувалося б ще з 1972 року, оскільки з цього моменту в країні щороку вмирало більше людей, ніж народжувалося.

За оцінками статистичного відомства, 2022 року у ФРН народилося 735-745 тисяч осіб (на 7 відсотків менше, ніж у 2021 році), померло близько 1,06 мільйона осіб (на 4 відсотки більше, ніж у 2021 році).

Українські біженці не хочуть повертатися з ФРН в Україну?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський вручає орден "За мужність" Шарлю Мішелю, Київ, 19 січня

Візит Мішеля: танки для України та орден для глави Євроради

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Компанія Sefe

Після "Газпрому": як справи у колишньої Gazprom Germania?

Після "Газпрому": як справи у колишньої Gazprom Germania?

Політика5 год. тому
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

Конфлікти9 год. тому
Німецький солдат із гвинтівкою G36

НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

НАТО: більше ніж два відсотки ВВП на оборону?

Конфлікти11 год. тому
Місце падіння гелікоптера на дитсадок у Броварах

Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо

Падіння гелікоптера у Броварах: що відомо

Катастрофи18 січня 2023 р.
Американські снаряди калібру 155 мм перед відправкою в Україну (архівне фото)

ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю

ЗСУ вперше отримають американські боєприпаси з Ізраїлю

Конфлікти18 січня 2023 р.
Рятувальники і техніка біля місця падіння вертольота у Броварах

Авіакатастрофа у Броварах: смертельне падіння гелікоптера на Київщині

Авіакатастрофа у Броварах: смертельне падіння гелікоптера на Київщині

Катастрофи18 січня 2023 р.11 фото
На головну сторінку