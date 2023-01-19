У Німеччині зафіксували рекордну чисельність населення

За оцінкою Федерального статистичного відомства, у Німеччині наприкінці 2022 року проживало не менше 84,3 мільйона осіб - на 1,1 мільйона більше, ніж роком раніше.

На тлі міграційного потоку з України, який стався через повномасштабне вторгнення РФ, у Німеччині зафіксували рекордний показник чисельності населення. На кінець 2022 року він становив не менше 84,3 мільйона осіб - на 1,1 мільйона більше, ніж роком раніше, повідомило у четвер, 19 січня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

"Таким чином, у нашій країні проживає так багато людей, як ніколи раніше", - наголошується в заяві. Причиною різкого зростання населення є новий рекордний показник так званої чистої імміграції - баланс показників тих, хто прибув, і тих, хто покинув країну. За попередніми оцінками відомства, до Німеччини минулого року прибуло на 1,42-1,45 мільйона більше людей, ніж поїхали жити за кордон. Це вчетверо більше, ніж роком раніше (показник 2021 року - 329 163 особи) та максимальний показник з початку ведення цієї статистики у 1950 році, зазначається далі.

Відомство також зазначило, що разом з імміграцією з України значно зросла міграція з інших країн до ФРН.

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Населення Німеччини зростає з 2010 року

Загалом за три десятиліття після возз'єднання Німеччини населення країни збільшувалося за винятком 1998 року та періоду з 2003 до 2010 року. При цьому зростання населення ґрунтувалося лише з переважанням імміграції над еміграцією. Без урахування чистої імміграції населення Німеччини скорочувалося б ще з 1972 року, оскільки з цього моменту в країні щороку вмирало більше людей, ніж народжувалося.

За оцінками статистичного відомства, 2022 року у ФРН народилося 735-745 тисяч осіб (на 7 відсотків менше, ніж у 2021 році), померло близько 1,06 мільйона осіб (на 4 відсотки більше, ніж у 2021 році).