FT: Росія може почати новий наступ у найближчі 10 днів

Київ має "дуже надійні дані розвідки" про початок нового масштабного наступу Росії, написала газета Financial Times. Найімовірніший напрямок - в районі міст Кремінна та Лиман.

Влада України отримала "дуже надійні дані розвідки про наміри" Росії розпочати новий масштабний наступ. Про це повідомила в ніч на понеділок, 6 лютого, газета Financial Times із посиланням на неназваного радника Збройних сил України. За його словами, наступ може розпочатися протягом найближчих 10 днів.

У матеріалі зазначається, що найімовірніше росіяни будуть наступати в районі міст Кремінна (Луганщина) та Лиман (Донеччина), де РФ збирає війська вже протягом кількох тижнів.

Метою наступу видання називає повну окупацію Донбасу та зазначає, що Росія прагне його розпочати до того, як Україна отримає західні танки та нове озброєння.

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Україна готується до нового наступу РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 лютого вказав на повідомлення ЗМІ про те, що російські сили планують у лютому "відігратися за торішні поразки", і відзначив "дуже тяжку ситуацію" та запеклі бої на Донеччині. "Але як би не було важко і яким би не був тиск, ми повинні вистояти", - наголосив він.

У свою чергу український міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції того ж дня повідомив, що Київ очікує на можливий російський наступ у лютому через майбутню річницю початку повномасштабної війни, оскільки в Росії "люблять символізм". За його словами, Україна тримає на контролі ситуацію на фронті, накопичуючи резерви, навчаючи персонал і працюючи над отриманням нових озброєнь.

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