Київ готовий до ймовірного наступу РФ у лютому - Резніков

Київ тримає на контролі ситуацію на фронті і стежить за переміщеннями і концентрацією військ РФ, водночас накопичуючи резерви, навчаючи персонал і працюючи над отриманням нових озброєнь, наголосив міністр оборони.

Військове командування та Збройні сили України очікують посилення тиску на фронті з боку Росії і готові до ймовірного нового наступу її військ у лютому. "Ми готові, ЗСУ готові, ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції у неділю, 5 лютого, пише "Укрінформ".

Коментуючи поточну ситуацію на фронті, міністр зауважив, що вона залишається складною, але контрольованою. Резніков додав, що росіяни змінили тактику, особливо на сході, і малими штурмовими групами тиснуть на українську лінію оборони, не дбаючи про життя своїх військових. "Але сили оборони тримаються і не дають можливості прорвати нашу лінію оборони на сході", - наголосив він.

За словами міністра, на Харківському напрямі наразі немає російських ударних угруповань, але не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися". Так само українські військові поки не фіксують ударних угруповань на території Білорусі для на наступу на Київ.

"Станом на сьогодні там немає такої концентрації військ. За нашими оцінками, не більше 12 тисяч російських вояків перебувають на полігонах в Білорусі", - наголосив Резніков.

Він закликав українців довіряти лише офіційній інформації, зокрема від генерального штабу ЗСУ, щодо динаміки військових дій і можливих наступальних операцій РФ. Резніков наголосив, що Україна накопичує резерви, навчає персонал і працює з партнерами для отримання нових озброєнь.

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З понеділка почнуться навчання на "леопардах"

В контексті військової допомоги партнерів Резніков повідомив, що триває робота по різних напрямках: як в питаннях постачання техніки, запчастин і боєприпасів, так і в питаннях навчання українських військових користуватися новими зразками озброєнь. "Із завтрашнього дня, із понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard", - розповів він.

Міністр також висолив сподівання, що під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 14 лютого союзники оголосять про кількість і терміни надання танків Україні

"Перелік країн я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще ухвалюють політичні рішення", - зазначив він, однак зауважив, що на постачання вже погодилися Німеччина, Канада, Польща, США і Великобританія.

Окремо Резніков наголосив, що основною бойовою одиницею "танкової коаліції" стануть німецькі Leopard, тому від Берліна Київ очікує не лише самих машин, але й запчастин до них. Також Україна очікує запланованих на цей рік постачань німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T.

Коментуючи перемовини про надання військових літаків, міністр висловив упевненість, що "літаки теж будуть, питання просто - які". За його словами Україна може отримати як американські винищувачі F-16, так і інші літаки.

Україна не буде стріляти по території Росії

Також Резніков зазначив, що Україна використовуватиме надані озброєння виключно для самозахисту. "Ми завжди підкреслюємо західним партнерам, що не будемо використовувати західну зброю по території Російської Федерації", - заявив він, однак зауважив, що на окупованих територіях міноброни вже визначило кількасот важливих стратегічних військових цілей, зокрема склади та пункти управління противника.