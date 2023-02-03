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Американський винищувач F-16
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Київ отримає від союзників західні винищувачі і далекобійні ракетиФото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Кулеба про винищувачі і ракети: це рішення буде ухвалене

Степан Смишляєв
1 год. тому

Україна раціонально підходить до перемовин щодо озброєнь і фокусується на реалістичних цілях, наголошує голова МЗС. Він зауважує, що отримати американські F-16 можна від низки країн.

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Київ веде діалог щодо передачі йому західних винищувачів та далекобійних ракет союзниками від початку повномасштабного вторгнення Росії і зараз в цих перемовинах виходить "на фінішну пряму", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС, опублікованому у п'ятницю, 3 лютого.

"Ми завжди до питання зброї підходимо дуже раціонально і ми фокусуємося саме на тому, що ми можемо отримати. Головне - це добитися ухвалення політичних рішень. Але після того, як ми вирішили питання щодо Патріотів (зенітних ракетних комплексів Patriot - Ред.) та інших систем ППО, я не маю сумнівів, що і це рішення буде ухвалене", - наголосив міністр.

Кулеба підкреслив, що літаки і ракети потрібні Україні для захисту повітряного простору і для руйнування військової інфраструктури сил Росії на окупованій території України. "Я наголошую, що йдеться саме про застосування таких ракет в глибині виключно території України", - зазначив він.

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В світі є тисячі F-16 - Кулеба

Він також зауважив, що в контексті постачання літаків найчастіше називаються американські винищувачі F-16 тому, що це один із наймасовіших винищувачів четвертого покоління і один з найбільш успішних на ринку озброєнь.

"Їх виготовили дуже багато, їх тисячі, тобто це не якийсь обмежений ресурс. Вони є на озброєнні в багатьох країнах, і тут є ще один позитивний аргумент на нашу користь. Країни, які володіють F-16, почали переозброєння на F-35. F-16 вивільняються, отже ми можемо на них претендувати", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що Київ може отримати F-16 не лише від США, але й від інших країн, в яких вони є на озброєнні, однак на це все одно потрібна буде згода Вашингтону. Разом з тим міністр зауважив, що Україна "не списує з рахунків" й інші винищувачі, такі як шведські Gripen, французькі Mirage та Rafale.

Окремо Кулеба зауважив, що в контексті постачань літаків позиція Німеччини, у якої вони теж є на озброєнні, не є настільки ж вирішальною, як в питанні передачі танків Leopard та інших озброєнь. "У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія", - зауважив він.

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