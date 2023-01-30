У Кремлі відреагували на слова Мельника про субмарину з ФРН

Війна Росії проти України - новини понеділка, 30 січня (оновлюється).

Посол Макеєв: "Літаки допоможуть захистити українське небо" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Після рішення про постачання Німеччиною основних бойових танків Leopard Україні дискусія щодо подальшої військової допомоги Києву розвивається далі й українська сторона проситиме в Заходу інші види озброєнь, заявив DW посол України в Німеччині Олексій Макєєв. За його словами, президент України Володимир Зеленський уже вказав на необхідність додаткового обладнання для захисту українського неба, зокрема систем ППО і літаків. Макєєв повідомив, що наразі Україна не робить запит щодо постачання військових літаків до Німеччини. "Але ми в діалозі з іншими партнерами, у яких є це озброєння, і ми розраховуємо, що літаки, які будуть поставлені Україні, допоможуть захистити українське небо від російських бомб і ракет", - додав він.

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Рішення про постачання танків Україні було мотивовано наміром Європейського Союзу допомогти Україні захиститися у світлі посилення ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у понеділок у Брюсселі. Постачання танків Україні - це "відповідь на ескалацію з боку Росії", яка "вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю", сказав Стано.

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Президент Хорватії Зоран Міланович в понеділок розкритикував західні країни за постачання Україні важких танків та іншого озброєння, заявивши, що ці поставки зброї лише затягнуть війну. На його переконання, вірити в те, що Росію можна перемогти у звичайній війні - це "божевілля". "Я проти того, щоб відправляти туди будь-яку летальну зброю. Це затягує війну", - сказав Міланович, цитує AP. "Яка мета? Розпад Росії, зміна уряду? Є також розмови про розпад Росії. Це божевілля", - додав він.

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Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані в понеділок через коментарі з Києва щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан, повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Tasnim. Як пишуть ЗМІ, йдеться про пост у Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка. "Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - написав він 29 січня.

ЄС наклав санкції на іранського виробника дронів

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Євросоюз вніс до санкційного списку іранську державну корпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка виробляє безпілотні літальні апарати, йдеться в публікації в "Офіційному журналі" ЄС. "БПЛА виробництва HESA в Ірані використовує Російська Федерація", - йдеться у документі. Рада ЄС заявила, що через ситуацію в Україні "організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних і юридичних осіб та організацій, на які накладаються обмежувальні заходи".

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На території Білорусі наразі може перебувати близько 9 тисяч військовослужбовців РФ, підрозділи, які пройшли навчання, були переведені до Росії, щоб надалі бути перекинутими в зону ведення бойових дій, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. "Поруч із нашим кордоном ми не відзначаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів. Вони переважно перебувають на військових полігонах, які надала Білорусь. Загалом на території Білорусі може бути близько 9000 військовослужбовців РФ", - сказав Демченко в ефірі телемарафону в понеділок.

Як українські школи відмовляються від російської мови To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++16.06++

Заборона використання російської мови на території Національного університету "Києво-Могилянська академія" відповідає мовному законодавству, вважає уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. "Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Разом з тим, стаття 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу - державна", - наводить слова Креміня пресслужба мовного омбудсмена.

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++15.52++

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва. "Разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва", - написав Зеленський у Telegram в понеділок. За його словами, важливо, щоб українські воїни змогли пройти не лише фізичну, а й психологічну реабілітацію. Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський та Фредеріксен також відвідали Миколаївську обласну військову адміністрацію, яка була частково зруйнована внаслідок російських ракетних обстрілів 29 березня 2022 року.

++15.24++

Цього року Польща планує витратити 4 відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, заявив у понеділок прем'єр-міністр країн Матеуш Моравецький. Це буде "найвищий відсоток коштів, виділених на армію серед усіх країн НАТО", наголосив польський прем'єр.

++15.05++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на неприпустимості участі в Олімпіаді під жодним прапором російських спортсменів, зазначивши, що багато хто з них є членами Центрального спортивного клубу армії РФ. "Росія виборола 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу (ЦСК) армії РФ. Армії, яка чинить звірства в Україні, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи у МОК хочуть поставити під білий прапор та допустити до змагань", - написав він у Twitter у понеділок.

Дефіцит потужності в енергосистемі України залишається значним

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Станом на ранок понеділка споживання електроенергії в Україні збільшилось, що є характерним для початку робочого тижня, дефіцит потужності в енергосистемі залишається значним. "Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися. Але, нагадуємо, що при перевищені лімітів в регіонах можливо їх застосування", - зазначили в компанії.

++14:25++

Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Миколаївську область. "Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області. Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії", - повідомив Зеленський у Telegram. Також на нараді обговорили стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення, а також розглянули питання відбудови закладів освіти.

++13:35++

Найближчими днями до Курської області у РФ прибудуть нові підрозділи для "захисту державного кордону", заявив губернатор регіону Старовойт на оперативній нараді обласного уряду. "Необхідно надати всебічну підтримку щодо прийому, розміщення та облаштування додаткових сил і засобів, які прибувають на територію регіону для того, щоб наші військовослужбовці максимально швидко розпочали виконання завдань із захисту державного кордону та забезпечення безпеки на території Курської області", - зазначив він.

++13:25++

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про позитивні сигнали від Польщі щодо її готовності передати Україні винищувачі F-16. "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО", - написав він у Telegram.

++13:20++

Польща продовжить координувати постачання озброєнь Україні з партнерами по НАТО, це стосується й можливих постачань винищувачів F-16, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. "Усі дії, що стосуються посилення оборони України, ми координуємо з нашими партнерами по НАТО... Так само, як це було кілька місяців тому з МіГами, так буде і з якоюсь іншою повітряною силою. Ми будемо це узгоджувати і, можливо, передавати за повної координації", - цитує Моравецького "Інтерфакс" у відповідь на запитання кореспондента телеканалу Polsat про можливість постачання в Україну винищувачів F-16.

++12:50++

У Кремлі відреагували на слова Мельника про субмарину з ФРН

Поставки західного озброєння Україні призводять до "суттєвої ескалації", заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. "Україна вимагає все нові і нові озброєння, Захід заохочує ці вимоги забезпечити. Ситуація тупикова, тому що все це призводить до суттєвої ескалації, це призводить до того, що дедалі більше напряму залучаються країни НАТО у цей конфлікт", - цитує Пєскова "Інтерфакс". Так прессекретар Путіна коментував заяву замглави МЗС України Мельника про те, що Німеччині могла б передати Києву підводний човен.

Напередодні заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував у Twitter, щоб Німеччина передала Україні підводний човен HDW Class 212A. "Бундесвер має шість таких підводних човнів. Чому б не відправити один в Україну? Тоді ми виженемо російський флот з Чорного моря", - написав Мельник.

++11:40++

У Херсоні чути вибухи, передає "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів. Про звуки вибухів повідомляють також мешканці Очакова Миколаївської області, зазначає "Суспільне".

++11:30++

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram зазначив, що "окупанти виганяють людей зі своїх будинків вздовж лінії фронту під видом "евакуації". "Пусте житло використовують як приміщення для проживання своїх солдатів. Куди вивозять людей невідомо. І російський паспорт від такого "прохання виїхати" не допоможе", - повідомив Гайдай.

++11:15++

У РФ може відбутися ще одна хвиля мобілізації - британська розвідка

Російська влада, ймовірно, розглядає варіант проведення ще однієї хвилі мобілізації в рамках так званої "часткової мобілізації", повідомляє у черговому огляді британська розвідка у Twitter . При цьому міноборони Великобританії посилається на повідомлення російських ЗМІ про те, що російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків. Крім того, 23 січня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти, стверджуючи, що він залишається необхідним для підтримки діяльності збройних сил. "Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої кількості особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні розбіжності в суспільстві", - зазначається у повідомленні.

++11:05++

Міністерство охорони здоров'я та Європейська комісія евакуювали ще 21 українця на спеціалізоване лікування до країн Європи, ідеться у повідомленні МОЗ. "Українців прийняли у медзакладах Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Угорщини. У складі групи були пацієнти з мінно-вибуховими травмами та цивільні особи з онкологічними захворюваннями. Зокрема, це люди з Київської, Вінницької, Львівської, Тернопільської областей та прифронтових територій, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів", - ідеться у повідомленні.

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++10:55++

Фото: Alexey Furman/Getty Images

Дешеве зерно з України завдає дедалі більше проблем фермерам зі східноєвропейських країн Євросоюзу. Це викликано тим, що через полегшення торгівлі з Україною на тлі війни Росії значна частина кормів, що вивозяться з України, та продовольства осідає нині у Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, що створює проблеми для місцевих фермерів, ідеться в оприлюдненій спільній доповіді цих шести країн ЄС.

Читайте більше: Східноєвропейські члени ЄС скаржаться на дешеве зерно з України

++10:45++

Завершено розслідування та передано до суду справу за обвинуваченням командира загону Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, який під час окупації Київської області взяв у заручники та допитував неповнолітнього, повідомляє Київська обласна прокуратура у Telegram. Розслідування встановило, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київщини разом зі співслужбовцями в одному з будинків "погрожуючи потерпілому зброєю, вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони". "Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили населеним пунктом, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ", - зазначають у прокуратурі.

++10:35++

Росія, за словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, наразі виключає переговори з урядом у Києві та Заходом. "Після обіцянки США поставити Україні бойові танки безглуздо розмовляти з Києвом чи його "ляльководами"", - цитує Рябкова російська інформаційна агенція "РИА Новости".

++10:15++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею посилити військову підтримку України. "Якщо ми не хочемо, щоб автократія та тиранія перемогли, тоді (українцям) потрібна зброя, це реальність", - сказав Столтенберг у Сеулі. Проте Південна Корея згідно із законом не може постачати зброю країнам, залученим до воєнних конфліктів, заявив у відповідь президент країни Юн Сок Йоль. Столтенберг у своєму виступі вказав на такі країни, як Німеччина, Швеція та Норвегія, які дотримувалися аналогічної політики, але відтоді змінили її. Південна Корея з початку війни підписала контракти на постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння для Польщі, члена НАТО, та направила гуманітарну допомогу Україні, зазначає агентство Reuters.

++09:35++

Американський танк Abrams Фото: INTS KALNINS/REUTERS

США поставлять 31 танк Abrams Україні не раніше кінця цього року, повідомляє Washington Post. За даними видання, бойові танки Abrams M1A2 не вилучатимуть із військових запасів США. "Вони будуть побудовані за завданням без броні зі збідненого урану для постачання наприкінці цього чи наступного року", - ідеться у статті.

++09:25++

Троє людей загинули та ще щонайменше восьмеро дістали поранень внаслідок російських обстрілів Херсонщини напередодні, повідомляє Херсонська ОВА у Telegram. "Минулої доби через російські обстріли загинули 3 людини, 8 цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні. За даними ОВА, росіяни 42 рази з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП обстріляли територію Херсонщини.

++09:05++

Німеччина не повинна стати стороною у війні Росії проти України, але при цьому Берлін веде переговори з союзниками щодо усіх поставок Києву. Таку ухильну відповідь на запитання про те, чи виключає вона поставки бойових літаків Україні, надала співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен (Saskia Esken) у розмові з суспільно-правовим телеканалом ARD 29 грудня.

++08:35++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) критикує дебати щодо постачання винищувачів в Україну. Під час візиту до Чилі Шольц сказав, що проведення цих дебатів є "свавільним". Зараз потрібна серйозна дискусія, а не "конкуренція, в якій, можливо, на першому плані стоять внутрішньополітичні мотиви". Є запит на підтримку України, і у такому важливому питанні, як постачання озброєнь, мова має йтися про конкретні справи і раціональні міркування.

++08:20++

РФ не ризикуватиме застосуванням ядерної зброї - глава МКБ

Росія не застосовуватиме ядерну зброю під час війни в Україні, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). Володимир Путін знає, "що він не може використовувати ядерну зброю, тому що тоді він втратить підтримку свого найважливішого партнера - Китаю, який застеріг від використання ядерної зброї", висловив він свою думку в інтерв'ю газетам Rheinische Post і General-Anzeiger. "Цим він не ризикуватиме. Без Китаю Росія ізольована у світі", - заявив Гойсґен, пояснивши погрози Путіна застосувати ядерну зброю насамперед тим, щоб "залякати нас у Німеччині та Європі".

++08:15++

Російські війська протягом минулої доби завдали авіаційного та три ракетних удари, один з яких - по Харкову, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Здійснено 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Зазначається, що наступальні дії Росія веде Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на інших напрямках - обороняється.

++08:10++

Росіяни вивозять людей із прифронтової окупованої зони в Луганській області вглиб захопленої території, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Окупанти змушують населення залишати селища та міста поблизу лінії фронту", - написав він у Telegram i зазначив, що інформація про деталі цієї "евакуації" уточнюється.

++07:55++

Внаслідок обстрілу 29 січня Херсонського порту пошкоджено два іноземні судна, стався витік нафтопродуктів у Дніпро, повідомляє пресслужба ОВА. Зазначається, що російським снарядом пробитий корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро. "Наразі силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів", - додали в обладміністрації.

++07:45++

Президент Росії Володимир Путін, за словами експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, особисто погрожував йому ракетним ударом незадовго до початку війни в Україні. "В якийсь момент він фактично пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину" або щось таке", - розповідає Джонсон у документальному фільмі BBC, який буде показаний 30 січня.

"Судячи з дуже спокійного тону голосу і відчуженого вигляду, який у нього був, я думаю, що він просто підіграв моїм спробам схилити його до переговорів", - вважає Борис Джонсон.

++07:30++

ISW назвав причини затримки контрнаступів з боку України

Затримки з наданням Києву західних систем далекого вогню, передових систем ППО та танків обмежили здатність України використовувати можливості для більш масштабних контрнаступних операцій, пов'язаних із недоліками та невдачами російських військових операцій, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). Нерішучість Заходу щодо постачання зброї у воєнний час недостатньо враховувала передбачувану вимогу перевести Україну з радянських систем на західні, зазначають аналітики.

Крім того, серед факторів, що сприяли затримці контрнаступів, називаються військові та політичні рішення українського керівництва. "ISW не готовий визнати, що всі українські військові рішення були оптимальними", - йдеться у традиційному аналітичному звіті військових експертів.

++07.00++

У Харкові ракета влучила у житловий будинок

Російські війська напередодні ввечері обстріляли Харків, одна з ракет влучила у житловий будиное у Київському районі в центрі міста, повідомляє голова місцевої адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними влади, це була ракета С-300. "У будівлі пожежа. Сильні пошкодження", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов. Пізніше він додав, що є інформація про одного загиблого та трьох постраждалих.