Члени ЄС скаржаться на дешеве зерно з України

Через полегшення торгівлі з Україною на тлі війни Росії фермери зі східноєвропейських країн ЄС відчувають труднощі: дешеве українське зерно витісняє з ринків продукцію місцевих аграріїв.

Дешеве зерно з України завдає дедалі більше проблем фермерам зі східноєвропейських країн Євросоюзу. Це викликано тим, що через полегшення торгівлі з Україною на тлі війни Росії значна частина кормів, що вивозяться з України, та продовольства осідає нині у Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, що створює проблеми для місцевих фермерів, ідеться в оприлюдненій у понеділок, 30 січня, спільній доповіді цих шести країн ЄС.

"Зараз з'являється дедалі більше ознак того, що цей приріст, якщо його не обмежити, може створити серйозні труднощі для виробників ЄС в аграрному секторі", - наголошується у документі. Міністри сільського господарства країн Євросоюзу 30 січня обговорять у Брюсселі ситуацію, що склалася в аграрному секторі, і можливі вирішення проблеми.

Особливо проблематична ситуація склалася в зерновому секторі шести східноєвропейських країн ЄС. Наприклад, лише імпорт кукурудзи з України до цих країн збільшився за період із січня до листопада минулого року з кількох тисяч до кількох мільйонів тонн.

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Коридори солідарності

Задля уникнення дефіциту зерна на світовому ринку через припинення експорту з України на тлі агресії РФ, Євросоюз створив так звані коридори солідарності, полегшивши цим транспортування та прикордонний контроль для української сільгосппродукції. Проте з'ясувалося, що значна частина українського зерна потрапляє не на світовий ринок, а осідає у східноєвропейських країнах ЄС як корм для худоби, де завдяки дешевизні витісняє з ринків продукцію місцевих фермерів.

Представник міністерства продовольства та сільського господарства ФРН в інтерв'ю агенції dpa наголосив на важливості контролю за коридорами солідарності ЄС "для того, щоб українське зерно надходило туди, де ці коридори закінчуються - до портів Євросоюзу для подальшого транспортування до країн призначення".

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Компенсації для східноєвропейських фермерів

У своїй спільній доповіді шість східноєвропейських країн ЄС висловлюють готовність і надалі надавати підтримку аграрному сектору в Україні, якщо це не матиме негативних наслідків для їх власних ринків. Вони також вважають, що місцевим фермерам, які постраждали, слід виплатити компенсації.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка зерна, яке експортується на світові ринки Росією та Україною, становила, за оцінками Єврокомісії, близько 34 відсотків.

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video