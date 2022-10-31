Експорт сільгосппродукції з України сягнув 21 мільйона тонн

"Лініями солідарності" між Україною та ЄС вдалося вивезти вже 14 мільйонів тонн української сільськогосподарської продукції, а Чорним морем - сім мільйонів тонн, повідомили в Євросоюзі.

Завдяки налагодженим між Україною та Європейським Союзом залізничним "лініям солідарності", з початку травня до 20 жовтня 2022 року з України до ЄС вдалося вивезти 14 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Про це повідомив представник Європейської Комісії Стефан де Кеєрсмакер на брифінгу у понеділок, 31 жовтня.

У відповідь на запитання DW він уточнив, що обсяг вивезеної з України сільськогосподарської продукції чорноморським коридором, відкритим наприкінці липня 2022 року, склав сім мільйонів тон за весь час дії "зернової угоди". Таким чином, з України експортували загалом 21 мільйон тонн сільгосппродукції. За даними Єврокомісії, на 20 вересня цей показник становив 14 мільйонів тонн.

Головний транспортний канал між ЄС та Україною

"Лінії солідарності" - основний транспортний канал експорту та імпорту між Україною та Євросоюзом, наголошують у Брюсселі. Загальний обсяг сировини та товарів, перевезений цими залізничними коліями з травня 2022 року, склав 29 мільйонів тонн. Крім сільгосппродукції з України вивозиться сталь, а ввозиться гуманітарна допомога та товари першої потреби.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародній спільноті разом з Києвом вдалося організувати два альтернативні способи вивезення українських товарів - "лінії солідарності" Євросоюзу з Україною та чорноморський коридор. "Лінії солідарності" відкрилися у травні, а тимчасова домовленість про розблокування вантажних суден у портах України була досягнута у липні. Згідно з останніми подібними даними Єврокомісії, у серпні на "лінії солідарності" припадав 61 відсоток експорту сільгосппродукції з України (2,6 мільйона тонн), а на чорноморський коридор - 39 відсотків (1,6 мільйона тонн).

"Ліній солідарності" буде більше

29 жовтня Росія заявила, що припиняє дію "зернової угоди" на невизначений термін на тлі атаки по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ на військово-морській базі в Севастополі в анексованому Криму. При цьому "лінії солідарності" продовжать роботу, наголошують у Єврокомісії. Це транспортне сполучення розраховане на середньострокову та довгострокову перспективу, а його робота вдосконалюватиметься.

"Лінії солідарності" - надзвичайно важливий підхід до транспортування української сільськогосподарської та іншої продукції, на цій думці ми єдині з країнами G7 та США", - наголосила представниця Єврокомісії у вересні.

У липні експортна сільгосппродукція проходила п'ятьма основними "лініями солідарності" через дюжину контрольно-пропускних пунктів на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а також на молдовсько-румунському кордоні. На різних стадіях розробки знаходяться ще 15 транспортних напрямків, за якими українське зерно та насіння доставлятимуться через усю Європу до портів Балтійського, Північного, Середземного та Адріатичного морів, повідомили у Єврокомісії.

У Брюсселі обіцяють інвестувати в інфраструктуру - побудувати додаткові смуги, місця для паркування, надати обладнання, наприклад, системи рентгенівського контролю, збільшити кількість кадрів. Київ, зі свого боку, має удосконалити систему організації руху вантажних колон, зазначили у Єврокомісії.

1 жовтня Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту, що спростило для неї більшу частину формальностей, пов'язаних із переміщенням товарів через кордони ЄС.

Серйозною проблемою залишається ширина залізничної колії в Україні, яка відрізняється від європейської, констатують у ЄС. На цю тему в Євросоюзі зараз проводиться дослідження з метою оптимізувати систему "ліній солідарності", на що будуть спрямовані довгострокові інвестиції.

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