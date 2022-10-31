"Зернова угода": рух суден поновився без участі РФ

В понеділок з українських портів вже вийшли 12 суден, які транспортують 354,5 тисячі тонн агропродукції. Плани їхнього маршруту й перевірок погодили без Росії.

Попри заяви Росії про припинення участі в "зерновій угоді, Організація Об'єднаних Націй (ООН), Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план руху Чорним морем для 16 суден і план проведення інспекцій для 40 суден, що виходять із порту Стамбулу. "Цей план інспекції був ухвалений делегацією України. Делегацію Російської Федерації було проінформовано " - йдеться в заяві Спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі.

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" в понеділок вже вийшли 12 суден, які транспортують 354,5 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. "Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН", - повідомили в міністерстві інфраструктури України.

Прохід до українських портів під завантаження дозволений чотирьом суднам, які напередодні відбули інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників РФ, зауважили в міністерстві.

29 жовтня Росія заявила, що призупиняє участьв укладеній в липні "зерновій угоді", мотивувавши це атаками на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, в яких Москва звинувачує Київ та Лондон. Однак і раніше РФ неодноразово погрожувала вийти з угоди і вимагала переглянути її умови. Зокрема, про це заявляв 12 жовтня постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов в інтервʼю агенції Reuters.

США обурились цим кроком Росії, а Європейський Союз - закликав її переглянути це рішення. ООН та Туреччина взялися переконувати РФ відновити участь в домовленостях.