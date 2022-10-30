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Нині судна із сільгосппродукцією не виходять з портів України
Нині судна із сільгосппродукцією не виходять з портів УкраїниФото: Dado Ruvic/REUTERS
КонфліктиУкраїна

ООН та Туреччина працюють над відновленням "зернової угоди"

Олександр Куницький
27 хв. тому

Переговори ООН спрямовані, зокрема, на відновлення експорту зерна з України, а також на усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив.

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Організація Об'єднаних Націй працює над відновленням Росією участі в "зерновій угоді", яка з кінця липня цього року забезпечувала щоденний експорт збіжжя з чорноморських портів України. Про це йдеться в оприлюдненій у неділю, 30 жовтня, заяві речника ООН Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар ООН (Антоніу Гутерріш - Ред.) глибоко стурбований ситуацією з Чорноморською ініціативою щодо вивезення української сільгосппродукції, заявив його прессекретар. Він вирішив відкласти свій від'їзд на саміт Ліги арабських держав в Алжирі на один день, щоб зосередитися на цьому питанні", - зазначив речник ООН.

Нині Гутерріш продовжує брати участь в інтенсивних переговорах, спрямованих на відновлення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі, наголосив Дюжаррік. Він уточнив, що ці переговори спрямовані на відновлення та повну реалізацію "зернової угоди" щодо "експорту продовольства та добрив з України, а також на усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив".

"Зернова угода", підписана 22 липня 2022 року, також передбачає експорт російських продуктів харчування та добрив, на які раніше були накладені санкції західних країн. Однак Росія стверджувала, що через інші санкції, які стосуються її фінансового та логістичного секторів, фактично експорт добрив і продовольства лишається заблокованим.

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Перемовини Туреччини з РФ

Водночас переговори з Москвою та Києвом у спробі відновити угоду щодо експорту українського збіжжя веде Анкара. Про це повідомило міністерство оборони Туреччини. Поки ж судна із сільгосппродукцією не виходитимуть з портів України, але "інспекція завантажених зерном суден, які чекають на прохід через Босфор, продовжиться сьогодні і завтра", йдеться у заяві оборонного відомства.

Водночас агенція Bloomberg з посиланням на представника турецької влади зазначає, що є підстави для оптимізму, незважаючи на ситуацію, що склалася. 

Претензії РФ

Росія призупинила участь в "зерновій угоді" 29 жовтня, пояснивши цей крок атаками дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. В причетності до атак Москва обвинуватила Україну та Великобританію.

Втім, Росія неодноразово погрожувала вийти з зернової угоди. Зокрема, про це заявляв 12 жовтня постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов в інтерв'ю агенції Reuters. Тоді він повідомив, що РФ направила лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, в якому виклала перелік своїх претензій. Гатілов не уточнив, про що саме ідеться, але поскаржився, що, як і раніше, РФ має труднощі з продажем добрив і продовольства. Також згодом президент Росії  Путін нарікав, що майже все зерно з України нібито йде не до найбідніших країн, а до Європейського Союзу.

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