Як відреагували в Україні на вихід РФ із "зернової угоди"

Росія зупинила свою участь у Стамбульських домовленостях щодо експорту українського зерна Чорним морем. Відповідну заяву у суботу, 29 жовтня, опублікувало міністерство оборони Росії. "Російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - ідеться у повідомленні в Telegram. Що пропонує РФ взамін, а також як відреагували на цю заяву в Україні та світі?

"Зернова угода" на 120 днів

З початком повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року Росія заблокувала вихід суден з українських портів, посиливши міжнародні побоювання з приводу глобальної продовольчої кризи. Україна - п'ятий за обсягами експортер пшениці у світі. Ще тоді виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі попередив, що через блокування українських портів від голоду можуть померти мільйони людей у ​​всьому світі.

Після довготривалих переговорів 22 липня у Стамбулі були підписані документи щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів - так звана "зернова угода". При чому Україна та Росія зробили це окремо з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. З української сторони підпис поставив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, з турецької - міністр оборони Хулусі Акар, від ООН - генсекретар Антоніу Гуттеріша. Тобто прямих домовленостей між Україною та РФ не було.

"Зернова угода" передбачала вивезення зерна з українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", а також створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів". Тобто передбачалося, що кораблі в цих портах і коридорах не можуть бути атаковані. Термін дії угоди - 120 днів із можливістю подовження. Однак уже наступного дня РФ завдала ракетний удар по Одеському морпорту, що в Україні назвали "плювком" Путіна в обличчя Ердогану та Гутеррішу. Втім, удар не скасував угоди. 27 липня в Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр, у якому під керівництвом ООН представники України, Росії та Туреччини стежать за експортом зерна та виконанням угод.

1 серпня на експорт вийшло перше судно з українським зерном. За останньою інформацією міністерства інфраструктури України, в ході реалізації "зернової угоди" з українських портів вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Всього було експортовано 9,1 мільйона тонн агропродукції. Водночас, за даними української влади, розблокування експорту дозволило аграріям отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць та уникнути загрози голоду або масового недоїдання в багатьох країнах світу.

У зриві угоди РФ звинувачує Україну та Великобританію

Росія неодноразово погрожувала вийти з зернової угоди. Зокрема, про це заявляв 12 жовтня постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов в інтервʼю агенції Reuters. Тоді він повідомив, що РФ направила лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, в якому виклала перелік своїх претензій. Гатілов не уточнив, про що саме ідеться, але поскаржився, що, як і раніше, РФ має труднощі з продажем добрив і продовольства. Також згодом президент Росії Путін нарікав, що майже все зерно з України нібито йде не до найбідніших країн, а до Європейського Союзу.

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Тепер же Росія оголосила про вихід з угоди. В міноборони РФ стверджують, що причина такого кроку - проведений 29 жовтня "терористичний акт проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, залучених до гарантування безпеки "зернового коридору". В атаці на російські кораблі росіяни звинуватили українську владу за участю фахівців Великобританії.

Найближчим часом РФ планує офіційно повідомити генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу про своє рішення, заявив зампостпред РФ при Організації Дмитро Полянський у Twitter. А щодо "атаки" на кораблі в Севастополі хоче скликання засідання Радбезу ООН 31 жовтня.

ООН закликає до збереження угоди

У відповідь на це ООН закликала до збереження угоди, на підставі якої здійснюється експорт зерна з України під час війни. "Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у ​​всьому світі", - наголосив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Reuters. Він додав, що офіс глави ООН перебуває в контакті з російською владою з цього питання.

Ввечері 29 жовтня Євросоюз застеріг усіх учасників Чорноморської зернової ініціативи від будь-яких односторонніх дій, здатних поставити під загрозу її виконання. Про це заявила представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі. Вона наголосила на важливості "зернової угоди" як гуманітарної ініціативи, що "явно має позитивний вплив" на доступ до продуктів харчування для мільйонів людей.

Реакція України

В Україні жорсткіше відреагували на заяви РФ про вихід із угоди. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що РФ влаштовує "вигадані теракти на власних об'єктах". "Примітивність російського шантажу в усьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах… Усе дуже просто й передбачувано", - написав він у Telegram.

На думку Єрмака, росіяни демонструють "агонію злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть", а "їхній час добігає кінця".

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту чинити тиск на РФ, дії якої загрожують продовольчій безпеці мільйонів людей. "Тепер Москва під надуманим приводом блокує "зерновий коридор", який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити "голодні ігри" та повернутися до своїх зобов'язань", - написав він у Twitter.

При цьому Кулеба наголосив, що Україна попереджала про плани РФ зірвати Чорноморську "зернову ініціативу".

Водночас речник президента України Сергій Нікіфоров вказав на той факт, що Україна не підписувала з РФ жодних зернових угод. "Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з РФ жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - сказав він у коментарі "Суспільному".

У вечірньому відеозверненні український президент Володимио Зеленський закликав виключити Росію з G20. "Як Росія може бути серед інших у G20, якщо свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце в "двадцятці", - заявив глава української держави у вечірньому відеозверненні. За словами Зеленського, з вересня в "зерновому коридорі" скупчилося вже 176 суден, які не мають змоги пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні, наголосив український президент.

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Вивіз зерна з окупованих територій

Тим часом Росія вже висловила готовність безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тисяч тонн зернових у найближчі чотири місяці. Як заявив міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев російським ЗМІ, "Росія завжди була і залишається надійним партнером, і готова забезпечити світ необхідним обсягом продовольства". При цьому він пообіцяв робити це за участю Туреччини.

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Втім, існує ймовірність, що Росія розраховує на українське зерно. За даними відділу розслідувань німецького мовника NDR, який посилається на російські документи, супутникові знімки та інформацію про переміщення суден, які є в його розпорядженні, Росія до кінця року може вивезти загалом 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України. За даними українського уряду, йдеться про приблизно чверть всього врожаю зерна на окупованих Росією територіях. Заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у розмові з NDR попередив про соціальні наслідки для українських фермерів: "Це - неймовірно і є величезною, зокрема й соціальною, проблемою. Тисячі фермерів перебувають під загрозою".

У посольстві РФ на запит NDR заявили, що "РФ, безумовно, не лише задовольняє власні потреби у зерні, а й відповідає на експортні запити з усього світу". При цьому там стверджують, що в Росії попиту на українську пшеницю немає, оскільки вона "поступається якістю російському продукту".