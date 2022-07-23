Ракетний удар по Одеському порту не скасував "зернову угоду"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар по Одеському морпорту, який є ключовим для угоди щодо експорту зерна з України, повідомляє AFP.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш беззастережно засудив повідомлення про удари, нанесені сьогодні в українському порту Одеси", - заявив його заступник Фархан Хак зазначивши, що "повне виконання (угоди) Росією, Україною та Туреччиною є обов’язковим".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по Одесі під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США в Києві, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". "Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - сказав він.

Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що "російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали чимало зусиль для досягнення угоди і яким Україна вдячна".

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Україна продовжуватиме експорт збіжжя

Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до експорту зернових Чорним морем попри ракетний удар росіян по Одеському порту, пише міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook. "Ми не довіряємо Росії, але довіряємо нашим союзникам", - зазначив він.

Міноборони Туреччини в субботу повідомило, що представники трьох країн та ООН сьогодні розпочали роботу в координаційному центрі з продовольства у Стамбулі, який опікуватиметься логістикою експорту українського зерна. При цьому міністр оборони Хулусі Акар, який був одним із підписантів вчорашньої угоди переказав журналістам: росіяни запевнили його, що не мають відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Реакція світу

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС рішуче засуджує ракетний удар Росії по Одеському морському порту і сказав, що це демонструє "повне ігнорування Росією міжнародного права та зобов’язань".

Амбасадорка США в Україні Бріджіт Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по одеському порту. "Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала вона у Twitter.

Обстріл Одеси також прокоментувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка сказала, що це свідчить про те, що "підпис російського керівництва зараз мало важить".

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Удар по Одеському порту

Близько опівдня у суботу, 23 липня, війська РФ завдали удару по Одеському морському порту.

Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", порт атакували крилатими ракетами типу "Калібр". Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. В порту виникла пожежа, яку невдовзі загасили рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту.

Як повідомило Суспільне із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики, у порту знаходилось зерно, призначене для експорту. Сховище з зерном не постраждало.