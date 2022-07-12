Через війну в Україні від голоду потерпають дедалі більше людей

У світі дедалі більше людей потерпають від голоду. Як свідчить звіт німецької благочинної організації Welthungerhilfe, на даний момент на планеті голодують близько 811 мільйонів людей. Негативний тренд спостерігається з 2014 року й особливо посилився останніми роками, йдеться у звіті, представленому у вівторок, 12 липня, в Берліні.

Ще 2021 року світові ціни на продукти харчування зросли почасти на 28 відсотків. "Через війну в Україні ситуація стала ще більш кричущою. Особливо драматичним є стан справ у Ємені, Афганістані та Південному Судані. Але також на Мадагаскарі та в країнах Східної Африки, де надзвичайна посуха унаочнює нищівні наслідки кліматичної кризи", - йдеться у звіті.

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В організації називають нинішню ситуацію "тривожним дзвінком для того, аби нарешті збільшити зусилля щодо боротьби зі змінами клімату, які призводять до дедалі суттєвіших гуманітарних скрут".

Війна в Україні лише погіршує "вже наявні кризи, посилюючи голод та бідність", сказала президентка Welthungerhilfe Марлен Тіме (Marlehn Thieme).

Перед вторгненням російських військ до України на обидві країни припадала майже третина світового експорту пшениці та ячменю, а також половина - соняшникової олії. Водночас Росія та Білорусь є відповідно другим і третім виробником карбонату калію в світі, який використовується для виробництва добрив.

Голова німецького міністерства розвитку, яке опікується допомогою країнам, що розвиваються, Свенья Шульце (Svenja Schulze) закинула президенту Росії Володимиру Путіну використання продуктів харчування у війні в Україні в стратегічних цілях. "Ми бачимо, що Путін використовує голод як зброю, що він абсолютно свідомо бомбардує порти в Україні, аби не можна було вивезти пшеницю", - сказала вона у вівторок медіакомпанії rbb.

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