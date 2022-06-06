 Коментар: Війна за зерно | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.06.2022

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Світ

Коментар: Війна за зерно

Лише Росія несе відповідальність за страждання багатьох людей в усьому світі через зростання цін на продукти харчування, вважає оглядач FAZ Райнер Германн.

Пшеничне поле на Одещині, фото 22 травня 2022 року

Таку поведінку навряд чи можна перевершити в цинізмі. Спочатку Росія блокує українські порти, призупиняє експорт власного зерна, а згодом ще й захоплює запаси України. Кожен окремий крок - це вже додаткове оголошення Росією війни, у даному випадку - продовольчій безпеці багатьох людей. А потім воєначальники у Кремлі ще й нахабно заявляють, що в майбутньому голоді у багатьох країнах винні запроваджені проти РФ санкції. При тому, що експорт зерна з Росії не підпадає під жодні санкції.

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Зерно як зброю війни витягли з піхов. І тим самим оголосили черговий раунд війни за зерно. Ціни на зернові зростають в усьому світі, одним країнам загрожують хлібні бунти, іншим - голод. Кремль користується цим загрозливим розвитком подій, шантажуючи Захід: він хоче постачати зерно лише в тому випадку, коли буде знято санкції, які, очевидно, таки сильно б'ють по Росії.

І коли Путін і Лавров з їхніми брехливими жестами хочуть виступити в ролі милосердних благодійників щодо африканських країн, які відчувають особливо сильний вплив того, що відбувається, це зовсім не викликає довіри. Тому що тільки Росія несе відповідальність за страждання багатьох людей. Урешті-решт тим, хто говорив про харчові продукти як про "тиху зброю", був експрезидент Росії Медведєв.

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Автор: Райнер Германн, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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  • Протести у Перу

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Протести у Перу

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  • Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

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    У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.

  • Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

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  • Скільки коштує тепер ця риба?

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    Скільки коштує тепер ця риба?

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  • Війна як шанс для економіки?

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    Автор: Клаудія Ден


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