Коментар: Війна за зерно

Таку поведінку навряд чи можна перевершити в цинізмі. Спочатку Росія блокує українські порти, призупиняє експорт власного зерна, а згодом ще й захоплює запаси України. Кожен окремий крок - це вже додаткове оголошення Росією війни, у даному випадку - продовольчій безпеці багатьох людей. А потім воєначальники у Кремлі ще й нахабно заявляють, що в майбутньому голоді у багатьох країнах винні запроваджені проти РФ санкції. При тому, що експорт зерна з Росії не підпадає під жодні санкції.

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Зерно як зброю війни витягли з піхов. І тим самим оголосили черговий раунд війни за зерно. Ціни на зернові зростають в усьому світі, одним країнам загрожують хлібні бунти, іншим - голод. Кремль користується цим загрозливим розвитком подій, шантажуючи Захід: він хоче постачати зерно лише в тому випадку, коли буде знято санкції, які, очевидно, таки сильно б'ють по Росії.

І коли Путін і Лавров з їхніми брехливими жестами хочуть виступити в ролі милосердних благодійників щодо африканських країн, які відчувають особливо сильний вплив того, що відбувається, це зовсім не викликає довіри. Тому що тільки Росія несе відповідальність за страждання багатьох людей. Урешті-решт тим, хто говорив про харчові продукти як про "тиху зброю", був експрезидент Росії Медведєв.

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Автор: Райнер Германн, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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