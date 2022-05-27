 У Білому домі виключили зняття санкцій з РФ в обмін на зерно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2022

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Новини

У Білому домі виключили зняття санкцій з РФ в обмін на зерно

В адміністрації президента США підкреслили, що відповідальність за блокування мільйонів тонн пшениці в українських портах та можливу загрозу глобального голоду повністю лежить на Росії.

Збір урожаю пшениці в Донецькій області у 2020 році

Збір урожаю пшениці в Донецькій області у 2020 році

США виключають можливість зняття частини санкцій з Росії в обмін на деблокаду українських портів із зерновими, як цього вимагає Москва, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу ввечері 26 травня.

"Це Росія блокує експорт з українських портів і провокує світовий голод. Тонни продовольства перебувають на кораблях, які не можуть відплисти через російську морську блокаду", - наголосила вона та додала, що РФ має негайно дозволити український експорт.

Жан-П'єр зауважила: "Санкції США та партнерів не забороняють експорт українських або російських продуктів агропромислового комплексу, також вони не забороняють банківські перекази або рух кораблів, необхідний для цього експорту". Тому жодних обговорень зняття санкцій немає, наголосила вона.

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"Шантаж" Кремля: зерно в обмін на зняття санкцій

У розмові з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі 26 травня російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова "внести свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив", якщо Захід зніме з неї санкції. Кремль не уточнив, чи йдеться про експорт зерна з Росії чи з України.

Раніше цього тижня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Росія використовує продовольчу безпеку як зброю. За її словами, Росія також накопичує запаси власного продовольства як "одну з форм шантажу".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попереджував, що вторгнення Росії в Україну може призвести до того, що у злиднях та голоді опиняться до 1,7 мільярда людей. До початку війни Україна була одним із найбільших у світі виробників пшениці та кукурудзи.

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