 Путін навмисно створює кризу голоду і біженців - експосол Німеччини в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2022

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Новини

Путін навмисно створює кризу голоду і біженців - експосол Німеччини в РФ

На думку дипломата, Москва спеціально намагається створити кризи за допомогою голоду на Близькому Сході та в Північній Африці з розрахунком, що це спричинить новий потік міграції в Європу.

Рюдіґер фон Фріч

Рюдіґер фон Фріч

Колишній посол Німеччини в Росії (2014-2019 роки) Рюдіґер фон Фріч (Rüdiger von Fritsch) звинувачує Москву в тому, що вона використовує глобальну кризу поставок, спричинену війною в Україні, та загрозу масового переміщення біженців як засіб ведення війни. Таку думку він висловив в інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel, оприлюдненому 21 травня.    

"Володимир Путін навмисно намагається створити кризи за допомогою голоду на Близькому Сході та в Північній Африці", - сказав він. Дипломат вважає, що саме тому РФ заважає Україні експортувати зерно та навіть бомбардує зернові сховища.

"Розрахунок Путіна полягає в тому, що після краху постачання зерна голодуючі люди тікатимуть із цих регіонів і намагатимуться дістатися до Європи - як мільйони сирійців, які втекли тоді від жахів війни", - переконаний фон Фріч, який у минулому кілька разів особисто зустрічався з Путіним. "За допомогою нових потоків біженців він хоче дестабілізувати Європу та посилити політичний тиск на західні держави, щоб ті відмовилися від своєї жорсткої позиції щодо Росії. Це нова гібридна війна", - каже дипломат.

Фон Фріч не вірить у швидке завершення війни в Україні

Експосол вважає, що війна РФ проти України не закінчиться швидко. На думку фон Фріча, для Путіна не може йтися про поразку в Україні, оскільки в цей час він бореться за власну владу в Росії. Тому дипломат думає, що існує висока ймовірність того, Путін спробує продовжити та посилити війну.

Водночас фон Фріч не вірить, що президент РФ може застосувати ядерну зброю. "Путін не божевільний і не ірраціональний. Він підкорюється іншій логіці", - каже дипломат і додає, що заяви російського керівництва щодо постачання західними країнами важкого озброєння Україні дають зрозуміти, що "досі воно ретельно уникало втягування у військову конфронтацію з НАТО".

Війна в Україні - каталізатор продовольчої кризи

В Організації Об'єднаних Націй неодноразово наголошували, що війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи, адже через блокаду РФ українських морських портів є серйозні перебої з експортом зерна. 

В Європейській Комісії вже представили план допомоги Україні в експорті зерна. Серед іншого він передбачає створення платформи, на якій українські експортери зможуть зв'язуватися з транспортними компаніями, а також спрощення бюрократії та розвиток транспортних коридорів між Україною і Європейським Союзом. 

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