ООН: Війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу міжнародну продовольчу безпеку та може спровокувати найбільшу продовольчу кризу в історії людства. Такі висновки звіту Глобальної мережі з боротьби з продовольчими кризами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), який було оприлюднено у середу, 4 травня.

"Міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб попередити найбільшу продовольчу кризу в історії, а також соціальні, економічні та політичні заворушення, що можуть початися як наслідок", - коментує звіт єврокомісарка з міжнародного співробітництва Ютта Урпілайнен.

Через війну в Україні розвивається криза за трьома напрямами - продовольство, енергетика та фінанси, що має наслідки для найбільш вразливих верств населення, а також країн, зазначає у вступі до звіту Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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Термінової допомоги зараз потребує понад 400 мільйонів людей, а ціни на продукти харчування досягли рекордних значень, йдеться у звіті.

Головною рушійною силою нестабільності у сфері продовольчої безпеки автори звіту називають конфлікти. Так, через збройні сутички з нестачею продовольства у 2021 році зіткнулися майже 139 мільйонів людей у 24 країнах світу, що на 40 мільйонів більше, ніж 2020 року.

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Перебої з експортом зерна з України

Нагадаємо, раніше генсек ООН казав, що наслідки російської війни в Україні можуть призвести до злиднів серед більше, ніж 1,7 мільярда людей. Згідно з повідомленням ЗМІ та заявами, що лунають від української влади, Київ через російську блокаду та бойові дії не може експортувати запаси кількох тонн зерна.

Як повідомляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, російські військові з початку війни викрали з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур - третину від обсягів, що зберігалися на цих територіях.

Запасів базового продовольства, що є в Україні, має вистачити для харчування її населення протягом кількох років. За даними міністра агрополітики Миколи Сольського, Україна щорічно споживає до семи мільйонів тонн зернових культур, тоді як у зерносховищах знаходиться 20 мільйонів тонн зерна, і ще 30 мільйонів тонн очікується від урожаю поточного сезону.

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