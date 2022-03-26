Зеленський: Україні вистачить, а світу бракуватиме українських продуктів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільськогосподарської продукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу. Про це у суботу, 26 березня, він повідомив під час відеозв'язку на "Doha Forum 2022".

Продовольство, яке Україна експортує до багатьох країн, основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу, cказав український лідер, додавши, що "справжні проблеми ще попереду".

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Зеленський розповів учасникам форуму, що російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку та знищують запаси пального, які необхідні для посівної.

За його словами, самій Україні продовольства вистачить, але відсутність експорту вдарить по багатьох народах, а також може спровокувати "цінові шоки".

"І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично", - сказав Зеленський, закликаючи учасників форуму вжити заходів, щоб не допустити дефіциту їжі.

Раніше DW повідомляло, що на думку експертів, війна Росії проти України може спричинити проблеми з постачанням продовольства та навіть призвести до голоду великої кількості людей. Так, на думку німецького експерта у галузі аграрної економіки, професора Боннського університету Матіна Каїма (Matin Qaim), війна в Україні може спричинити голод, від якого постраждає до 100 мільйона осіб.

Ситуація позначиться і на цінах на добрива. 12 березня міністр аграрної політики України Роман Лещенко, який пізніше подав у відставку, повідомив, що Київ запроваджує заборону на експорт добрив з країни.

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