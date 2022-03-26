 Зеленський: Україні вистачить, а світу бракуватиме українських продуктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський: Україні вистачить, а світу бракуватиме українських продуктів

За словами президента України Володимира Зеленського, Україні продовольства вистачить, але відсутність експорту вдарить по багатьох регіонах світу, а також може спровокувати "цінові шоки".

Ukraine Ernte Donetsk Getreide

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільськогосподарської продукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу. Про це у суботу, 26 березня, він повідомив під час відеозв'язку на "Doha Forum 2022".

Продовольство, яке Україна експортує до багатьох країн, основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу, cказав український лідер, додавши, що "справжні проблеми ще попереду".

Читайте також: Три саміти щодо України: до чого закликав Зеленський і що відповіли в Брюсселі

Зеленський розповів учасникам форуму, що російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку та знищують запаси пального, які необхідні для посівної.

За його словами, самій Україні продовольства вистачить, але відсутність експорту вдарить по багатьох народах, а також може спровокувати "цінові шоки".

"І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично", - сказав Зеленський, закликаючи учасників форуму вжити заходів, щоб не допустити дефіциту їжі.

Раніше DW повідомляло, що на думку експертів, війна Росії проти України може спричинити проблеми з постачанням продовольства та навіть призвести до голоду великої кількості людей. Так, на думку німецького експерта у галузі аграрної економіки, професора Боннського університету Матіна Каїма (Matin Qaim), війна в Україні може спричинити голод, від якого постраждає до 100 мільйона осіб.

Ситуація позначиться і на цінах на добрива. 12 березня міністр аграрної політики України Роман Лещенко, який пізніше подав у відставку, повідомив, що Київ запроваджує заборону на експорт добрив з країни.

Читайте також: Міністр агрополітики - про перспективи нинішньої посівної та експорту української агропродукції

 

Дивитись відео 25:46

Зеленський про Путіна, Україну в НАТО і кінець війни (25.03.2022)

Реклама

Докладно

Ларс Клінґбайль - співголова СДПН

Лідер правлячої партії Німеччини - за членство України в ЄС

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль підтримує приєднання України до ЄС.  

Канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Tesla Ілон Маск на церемонії запуску гігафабрики у Грюнгайді

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам.  