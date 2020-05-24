Голова Єврокомісії порівняла дії армії РФ в Україні з Голодомором

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 24 квітня, порівняла дії російської армії на окупованих українських територіях із захопленням врожаю за радянських часів.

"В окупованій Росією Україні армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку (...) А російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські кораблі, повні пшениці та насіння соняшника", - сказала фон дер Ляєн у промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія. "У декого це викликало спогади з темного минулого - часів радянських захоплень врожаю та нищівного голоду 1930-х років", - заявила фон дер Ляєн, маючи на увазі Голодомор, який забрав життя мільйонів українців.

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На думку голови Єврокомісії, Росія використовує постачання продовольства як зброю з глобальними наслідками, діючи так само, як і в енергетичному секторі.

"Зараз Росія накопичує власний експорт продовольства як форму шантажу - стримує поставки, щоб підвищити світові ціни, або торгує пшеницею в обмін на політичну підтримку, - наголосила фон дер Ляєн. - Це використання голоду та зерна, щоб посилювати свою владу". Президентка Єврокомісії закликала до міжнародної відповіді Москві, заявивши, що "глобальне співробітництво є протиотрутою від російського шантажу". Європейська Комісія також "підтримує Африку в тому, щоб вона стала менш залежною від імпорту продовольства", сказала фон дер Ляєн.

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Голова Єврокомісії назвала російські бомбардування зернових складів в Україні і блокаду експорту сільськогосподарської продукції "ганебними актами", які призвели до "високого зростання світових цін на пшеницю".

У ЄС пообіцяли відкрити "канали солідарності" з Україною - альтернативні логістичні маршрути, щоб допомогти країні експортувати зерно. Міністри сільського господарства країн ЄС зустрінуться у Брюсселі у вівторок, щоб обговорити прогрес у їхньому запуску.

Росія блокує експорт 20 мільйонів тонн зерна з України, насамперед до Північної Африки та Азії, повідомляє уряд Німеччини. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, на початку 2022 року від гострого голоду страждали 276 мільйонів людей. Якщо війна в Україні триватиме, це число може збільшитися ще на 47 мільйонів.