Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з РФ

Повна та негайна відмова Євросоюзу від закупівлі російської нафти може зіграти Москві на руку, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC у понеділок, 23 травня. Адже у такому разі Росія матиме змогу перенаправити обсяги нафти, яку вона не змогла продати у Європі, на світовий ринок, ціни на яку зростуть, і отримати за неї там великі гроші, попередила політикиня.

Щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії Європі варто мислити стратегічно та вміти тривати баланс, аби не нашкодити європейській економіці, підкреслила фон дер Ляєн. При цьому відзначила, що економічні санкції - "найпотужніший важіль" Брюсселя "проти путінської агресії".

За словами очільниці Єврокомісії, у перспективі Європа повністю відмовиться від російських викопних енергоносіїв "та вже не повернеться до них ніколи".

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Перехід ЄС на відновлювальні джерела енергії

Одним з важливих, із точки зору європейської економіки, наслідком російського вторгнення в Україну стало те, що воно "підштовхнуло" ЄС до прискореного переходу на відновлювальні, чисті джерела енергії. Іншими факторами, за рахунок яких Європа збирається й надалі скорочувати залежність від російського енергопостачання, є контракти на придбання скрапленого газу в США, а також економія енергія, виходить зі слів Урсули фон дер Ляєн.

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Того ж дня, 23 травня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) заявив у ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, що ЄС найближчими днями зможе знайти компроміс щодо запровадження ембарго на купівлю нафти з РФ.