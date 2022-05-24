Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з РФ

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Якщо Росії не вдасться продати свою нафту до ЄС, вона може перенаправити її на світовий ринок та отримати значні суми через ріст цін, попередила Урсула фон дер Ляєн.
Повна та негайна відмова Євросоюзу від закупівлі російської нафти може зіграти Москві на руку, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC у понеділок, 23 травня. Адже у такому разі Росія матиме змогу перенаправити обсяги нафти, яку вона не змогла продати у Європі, на світовий ринок, ціни на яку зростуть, і отримати за неї там великі гроші, попередила політикиня.
Щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії Європі варто мислити стратегічно та вміти тривати баланс, аби не нашкодити європейській економіці, підкреслила фон дер Ляєн. При цьому відзначила, що економічні санкції - "найпотужніший важіль" Брюсселя "проти путінської агресії".
За словами очільниці Єврокомісії, у перспективі Європа повністю відмовиться від російських викопних енергоносіїв "та вже не повернеться до них ніколи".
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Одним з важливих, із точки зору європейської економіки, наслідком російського вторгнення в Україну стало те, що воно "підштовхнуло" ЄС до прискореного переходу на відновлювальні, чисті джерела енергії. Іншими факторами, за рахунок яких Європа збирається й надалі скорочувати залежність від російського енергопостачання, є контракти на придбання скрапленого газу в США, а також економія енергія, виходить зі слів Урсули фон дер Ляєн.
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Того ж дня, 23 травня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) заявив у ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, що ЄС найближчими днями зможе знайти компроміс щодо запровадження ембарго на купівлю нафти з РФ.