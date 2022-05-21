 У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ без Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2022

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Новини

У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ без Угорщини

Віце-президентка Європарламенту Катаріна Барлі назвала вимогу Будапешта про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти "майже нахабною", адже "всі знають, куди підуть гроші".

Віце-президентка Європарламенту Катаріна Барлі

Віце-президентка Європарламенту Катаріна Барлі

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі (Katarina Barley) закликала ухвалити рішення щодо запланованого нафтового ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини. Про це вона заявила в інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk у суботу, 21 травня.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа". Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає "майже нахабною", з урахуванням, що "усі знають, куди підуть гроші". Барлі звинуватила Орбана у тому, що він піклується про те, щоб гроші йшли по каналах його "сім'ї та кланів", зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

Боротьба навколо шостого пакета санкцій ЄС

Ухвалення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава - з 2025 року.

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Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.

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