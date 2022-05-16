Будапешт вимагає від ЄС багатомільярдної компенсації за нафтове ембарго проти РФ

Угорщина в обмін на схвалення Будапештом запропонованого Європейською Комісією (ЄК) цілковитого ембарго на імпорт російської нафти висуває умовою надання багатомільярдної допомоги Брюсселем. На цьому у понеділок, 16 травня, наголосив у поширеному в соцмережі Facebook відеозверненні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Угорський міністр розповів, зокрема, про потребу інвестицій у розмірі від 15 до 18 мільярдів євро, що необхідні його країні для відмови від російської нафти. Тож Угорщина "легітимно" чекає на пропозиції від Єврокомісії щодо цього, сказав Сіярто, який брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Позиція Будапешта дедалі більше дратує решту країн-членів ЄС

Тим часом у Європейському Союзі зростає невдоволення затятою позицією Угорщини щодо запланованого нафтового ембарго проти Росії. Про це свідчать висловлені в кулуарах зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС заяви. За словами європейських дипломатів, Угорщина досі перешкоджала необхідному одностайному рішенню країн-членів ЄС щодо шостого пакета санкцій.

Читайте також: Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

"Ми робимо усе можливе, щоб розрядити ситуацію", - заявив у Брюсселі верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує інформагенція AFP.

Читайте також: Нова президентка Угорщини засудила війну Росії проти України

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія представила шостий пакет санкцій проти Росії, що містив і пропозицію запровадити поступову заборону імпорту сирої нафти та нафтопродуктів з Росії. Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував накласти вето на цей пакет, адже, за його словами, через ці обмежувальні заходи енергопостачання його країни опиниться під загрозою.

Досі Угорщина отримувала нафту з Росії трубопроводом "Дружба". Щоб стати незалежним у питанні нафтопродуктів, Будапешт потребує допомоги для спорудження нового трубопроводу. Крім Угорщини, за словами дипломатів, Словаччина, Чехія та Болгарія також вимагають більш тривалих перехідних періодів для реалізації заборони імпорту та мільярдної допомоги для будівництва нових трубопроводів.

Орбана знову переобрали прем'єром

Тим часом угорський парламент, як і очікувалося, переобрав нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана на цю державну посаду на черговий термін. У понеділок 133 депутати від керівної партії "Фідес" та представник німецької меншини проголосували за переобрання політика.