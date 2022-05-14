 Нова президентка Угорщини засудила війну Росії проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2022

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Новини

Нова президентка Угорщини засудила війну Росії проти України

Будапешт завжди засуджуватиме агресію Росії проти сусідньої суверенної держави та спроби російського керівництва відродити Радянський Союз, сказала перша жінка-президент Угорщини Каталін Новак.

Президентка Угорщини Каталін Новак

Президентка Угорщини Каталін Новак під час інавгураційної промови

Президентка Угорщини Каталін Новак на церемонії інавгурації в суботу, 14 травня, засудила вторгнення Росії до України. "Ми засуджуємо агресію (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, збройне вторгнення до суверенної держави. Ми говоримо вічне "Ні" всіляким зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - зазначила Новак у своїй інавгураційній промові, слова якої наводить інформагенція Reuters. Вона наголосила, що війна в Україні також "велася проти наших миролюбних угорців", додавши, що Угорщина вимагає розслідування та покарання за воєнні злочини.

Жест назустріч Варшаві

Також Новак заявила, що її перша поїздка на посаді глави держави буде до Польщі, що є очевидним жестом задля покращення відносин із Варшавою. "У вівторок, 17 травня, я вирушаю до Варшави, щоб зустрітися з президентом польського народу. Пане президенте, дорогий Анджею (Дудо), я дякую Вам за можливість поговорити, як належить друзям!", - сказала Новак.

Перша жінка на посту президента Угорщини

10 березня угорські парламентарі обрали представницю правлячої партії "Фідес" Каталін Новак новою президенткою країни. Вона стала першою жінкою на цьому посту в Угорщині. Раніше Новак обіймала посаду міністерки у справах сім'ї в попередньому уряді Віктора Обрана.

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Сам Орбан також засудив напад Росії на Україну, але він уникає особистої критики президента Володимира Путіна і рішуче виступає проти будь-яких санкцій щодо російських енергоносіїв.

Нинішня залежність від російської нафти таких європейських країн як Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина є найбільшою перешкодою для угоди щодо ембарго на імпорт російської нафти, котре Єврокомісія запропонувала на початку травня у відповідь на війну Росії проти України.

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