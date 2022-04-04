 Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

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Новини

Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині

Лідер опозиції Угорщини Петер Маркі-Зай визнав поразку. Після опрацювання 93 відсотків бюлетенів блок опозиції набирав близько 35 відсотків голосів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

На парламентських виборах в Угорщині, що відбулися в неділю, 3 квітня, перемагає партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "ФІДЕС - Угорський громадянський союз", що править країною вже 12 років. Після обробки понад 95 відсотків бюлетенів ця політсила набирає понад 53 відсотків голосів. Широкий блок із шести опозиційних партій на чолі з Петером Маркі-Зайєм набирає на момент публікації матеріалу DW 34,9 відсотка голосів.

Крім того, 6,2 відсотка голосів отримує рух "Наша батьківщина". Таким чином, правляча партія може розраховувати на 135 місць зі 199 в однопалатному парламенті, а опозиційний блок - на 56 мандатів.

Віктор Орбан оголосив про свою перемогу на виборах, подякувавши прихильникам у Twitter.

Вибори на тлі війни в Україні

На виборах, що проводили на тлі російської війни проти України, глава угорського уряду добивався п'ятого і четвертого поспіль терміну на чолі кабінету міністрів. У своєму останньому відеозверненні до виборців напередодні увечері він звинуватив опозицію у намірі втрутитися у війну в Україні. "Ліві уклали з українцями пакт, і якщо вони переможуть, то затягнуть Угорщину в війну", - стверджував він. Жодних доказів існування такого пакту Орбан не навів.

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Опозиційний блок в Угорщині

До опозиційного блоку входять не лише ліві та соціал-демократичні партії, а також "зелені", ліберальні та правоконсервативні сили. Лідер блоку - 49-річний безпартійний консерватор та переконаний католик Петер Маркі-Зай закидає Віктору Орбану дружні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Марки-Зайя, Орбан лише з нехіттю засуджує російську агресію в Україні. На заключному передвиборчому мітингу опозиції ввечері 1 квітня Петер Маркі-Зай звинуватив Орбана у "державній зраді" за тісні зв'язки з Москвою. "Нам усім соромно за Віктора Орбана. Але тепер ми змиємо цю ганьбу", - пообіцяв він.

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Задовго до війни в Україні Орбан перебував у постійному конфлікті з ЄС. Критики угорського прем'єра дорікають йому за те, що за час свого правління він підірвав демократичні інститути в країні, обмежив свободу ЗМІ та незалежність органів юстиції. Крім того, Орбана вважають причетним до корупції та розтрати коштів Євросоюзу. Єврокомісія відмовляється виділяти Угорщині гроші з фонду для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу, оскільки Орбан досі не надав достовірних гарантій їхнього коректного витрачання.

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За попередньою оцінкою, явка на парламентські вибори 2022 року в Угорщині становила 96 відсотків.

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