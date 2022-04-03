В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні

В Угорщині зранку в неділю, 2 квітня, почалися парламентські вибори. Націоналістам на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який править країною вже 12 років, протистоїть широкий блок із шести опозиційних партій.

За результатами останніх соціологічних опитувань, партія Орбана ФІДЕС на кілька відсоткових пунктів випереджає опозицію. Водночас мільйони угорців до останнього моменту не визначились з вибором.

Взаємні звинувачення

Орбан домагається четвертого підряд і п'ятого всього строку на чолі уряду. Голосування проходить на тлі війни Росії проти України. В своєму останньому відеозверненні Орбан звинуватив опозицію у намірі втрутитись у війну в Україні. "Ліві уклали з українцями пакт, і якщо вони переможуть, то затягнуть Угорщину у війну", - стверджував він. Жодних доказів існування такого пакту Орбан не надав.

До опозиційного блоку входять ліві та соціал-демократичні партії, "зелені", ліберальні та правоконсервативні сили. Лідер блоку - 49-річний безпартійний консерватор та переконаний католик Петер Маркі-Зай звинувачує Орбана в дружніх стосунках із президентом Росії Володимиром Путіним. На останньому передвиборному мітингу опозиції Маркі-Зай звинуватив Орбана у "державній зраді" за його тісні зв'язки з Москвою. "Нам усім соромно на Віктора Орбана. Але тепер ми змиємо цей сором", - сказав він.

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Конфлікти Угорщини з ЄС і Україною

Угорщина задовго до війни в Україні перебувала в постійному конфлікті з Європейським Союзом через підрив демократичних інституцій в країні, обмеження свободи ЗМІ та незалежності органів юстиції. Критики звинувачують угорську владу в корупції та розтраті коштів Євросоюзу. Європейська комісія відмовляється виділити Угорщині кошти з фонду для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу, оскільки влада не надала гарантій їхнього коректного використання.

Після прийняття в Україні закону про освіту в 2017 році, який передбачає викладання виключно українською мовою в середній школі Угорщина почала блокувати проведення засідань Україна - Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Угорщина відмовляється пропускати через свій кордон зброю для надання допомоги українцям, аби не провокувати РФ.

Наприкінці березня, виступаючи на саміті ЄС, президент України Володимир Зеленський звернувся до Орбана: "Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Сходи на свою набережну до меморіалу "Взуття на березі Дунаю" і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття - у Маріуполі, де такі самі люди, і їх там тисячі, і цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся, запроваджувати санкції чи ні, пропускати зброю чи ні, торгувати з Росією чи ні?".

Маркі-Зай підтримав акцію вшанування у Будапешті пам'яті загиблих маріупольців, яка згодом пройшла на вказаній набережній. Цим обурився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який у відеозверненні до угорців звинуватив опозицію у втягуванні країни у війну з Росією.