Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям

Угорщина не підтримує пропозицію Європейської комісії надати тимчасовий захист біженцям з України, оскільки у країні вже є чинними чіткі правила надання притулку для них. Про це у четвер, 3 березня повідомив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелій Гуляс.

За його словами, Угорщина надасть статус біженця всім, хто того потребує. Як зазначає Гуляс, це спільна позиція країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина).

В Угорщини та інших країн немає права вето у цьому питанні. Отже, директиву ЄС може бути ухвалено кваліфікованою більшістю.

Доступ до освіти, медицини та ринку праці ЄС

Напередодні Європейська комісія запропонувала активувати Директиву про тимчасовий захист, що дасть змогу надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні. Згідно з пропозицією, ті, хто рятується від війни, отримають тимчасовий захист в ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти, медицини та ринку праці. Комісія також запропонує оперативні рекомендації, щоб допомогти прикордонникам держав-членів ЄС ефективно управляти прибуттям на кордон із Україною, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки.

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За оцінками Європейської Комісії (ЄК), через розв'язану Росією війну в Україні кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями всередині країни та біженцями за її межами. Масштабне вторгнення військ Росії в Україну почалося 24 лютого. За цей тиждень внаслідок бойових дій загинули понад 2000 цивільних людей.