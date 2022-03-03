 Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Угорщина проти спільних правил ЄС щодо надання захисту українцям

Як зазначають в угорському уряді, у країні вже запроваджені чіткі правила надання притулку українцям, тож Будапешт не підтримує пропозицію Європейської комісії щодо надання тимчасового захисту біженцям з України.

Біженці з України на кордоні

Біженці з України на кордоні

Угорщина не підтримує пропозицію Європейської комісії надати тимчасовий захист біженцям з України, оскільки у країні вже є чинними чіткі правила надання притулку для них. Про це у четвер, 3 березня повідомив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелій Гуляс.

За його словами, Угорщина надасть статус біженця всім, хто того потребує. Як зазначає Гуляс, це спільна позиція країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина).

В Угорщини та інших країн немає права вето у цьому питанні. Отже, директиву ЄС може бути ухвалено кваліфікованою більшістю. 

Доступ до освіти, медицини та ринку праці ЄС 

Напередодні Європейська комісія запропонувала активувати Директиву про тимчасовий захист, що дасть змогу надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.  Згідно з пропозицією, ті, хто рятується від війни, отримають тимчасовий захист в ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти, медицини та ринку праці. Комісія також запропонує оперативні рекомендації, щоб допомогти прикордонникам держав-членів ЄС ефективно управляти прибуттям на кордон із Україною, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки.

Читайте також: Як Польща дає раду з напливом біженців з України

За оцінками Європейської Комісії (ЄК), через розв'язану Росією війну в Україні кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями всередині країни та біженцями за її межами. Масштабне вторгнення військ Росії в Україну почалося 24 лютого. За цей тиждень внаслідок бойових дій загинули понад 2000 цивільних людей.

Дивитись відео 06:15

Як у Європі зустрічають українських біженців (03.03.2022)

Реклама

Докладно

Іраклій Кемертелідзе

Як у Берліні збирають гуманітарну допомогу українцям

Іраклій Кемертелідзе перегнав на польсько-український кордон три вантажівки з гуманітарною допомогою.  

Біткоїн

G7 хоче завадити ухилянню від санкцій через криптовалюту

Велика сімка шукає спосіб завадити використанню криптовалют особами, що потрапили під санкції щодо Росії.  