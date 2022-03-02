Європейська комісія пропонує швидку допомогу українцям, які тікають від війни

Європейська комісія пропонує активувати Директиву про тимчасовий захист, що дасть змогу надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні. Повідомлення про це розміщено на офіційній веб-сторінці Єврокомісії у середу, 2 березня.

Згідно з пропозицією, ті, хто рятується від війни, отримають тимчасовий захист в ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти та ринку праці. Комісія також запропонує оперативні рекомендації, щоб допомогти прикордонникам держав-членів ЄС ефективно управляти прибуттям на кордон із Україною, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки.

"Усім, хто тікає від путінських бомб, будемо раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечної дороги додому", - написала у Twitter українською мовою голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Усі ті, хто рятується від війни, отримають безпечний статус і доступ до шкіл, медичної допомоги та роботи. У той же час ми працюємо над тим, щоб людям та їхнім домашнім тваринам було легше перетинати кордони з необхідними перевірками безпеки", - заявив віце-президент із просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

Що саме передбачає Директива про тимчасовий захист

Директиву про тимчасовий захист у Брюсселі розробили, щоб надати негайний захист українцям, які цього потребують, а також уникнути перевантаження систем притулку держав-членів ЄС. За директивою, громадяни України та люди, які постійно проживають в Україні, члени їхніх сімей, матимуть право на захист у всьому ЄС. Не підпадають під це правило ті, хто перебуває в Україні короткостроково й може безпечно повернутися до країни походження. Їм можуть дозволити в'їзд до ЄС з метою транзиту.

До забезпечення негайного захисту та прав буде включено права на проживання, доступ до ринку працї, житла, соціальної та медичної допомоги. Для дітей і підлітків буде гарантовано право на освіту.

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Окрім того, директива має сприяти спрощенню адміністративних процедур, а також передбачить розподіл відповідальності між країнами ЄС за принципом солідарності. Для цього створять Платформу солідарності, де країн ЄС обмінюватимуться даними щодо можливостей прийому. Передбачається, що такі агенції ЄС, як Frontex, Агентство Європейського Союзу з питань притулку та Європол, надаватимуть підтримку державам ЄС.

Коли і як запрацюють нові правила

Як очікується, Рада ЄС має активувати директиву щодо тимчасового захисту 3 березня.

Після ухвалення тимчасовий захист почне застосовуватися негайно і діятиме протягом одного року. Цей період може бути подовжено двічі на шість місячних періодів терміном до року. Комісія може у будь-який час запропонувати Раді припинити тимчасовий захист, виходячи з того, що ситуація в Україні дозволяє безпечне і тривале повернення осіб, яким надано тимчасовий захист, або продовжити його ще на один рік.

За оцінками Європейської Комісії (ЄК), через розв'язану Росією війну в Україні кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями всередині країни та біженцями за її межами.

Масштабне вторгнення військ Росії в Україну почалося 24 лютого.