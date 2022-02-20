Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України

На тлі загрози нового військового вторгнення Росії в Україну президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Захід збільшити фінансову підтримку Києва та провести конференцію донорів для України. Москва помиляється, якщо розраховує послабити Захід та Україну, заявив він на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю, 20 лютого.

Мішель знову попередив Росію про "масштабні санкції", які загрожують їй, у разі ескалації конфлікту з Україною. Очільник Євроради нагадав, що Європейський Союз уже створив для Києва пакет нової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро. Водночас він закликав до ще тіснішої інтеграції України та ЄС.

Відкриваючи останній, третій день Мюнхенської конференції, Мішель заявив про необхідність жорсткішого діалогу Заходу з Москвою. "Ми не можемо вічно пропонувати оливкову гілку, в той час як Росія проводить ракетні випробування і продовжує стягувати війська", - наголосив він. Водночас Мішель зазначив, що лишається під питанням, чи хоче Кремль діалогу.

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Ескалація кризи навколо України

Мюнхенська конференція проходить на тлі кризи, пов'язаної з загрозою вторгнення Росії в Україну, яка різко загострилась в останні дні. Вперше за багато років на конференції відсутня російська делегація.

За даними західних спецслужб, у регіонах уздовж українського кордону перебувають більше 150 тисяч російських військових. Президент США Джо Байден упевнений, що Кремль ухвалив рішення про вторгнення, зокрема має намір захопити Київ.

16 лютого на Донбасі різко загострилася ситуація. Самопроголошені ватажки непідконтрольних Києву територій оголосили масову евакуацію дітей, жінок і людей похилого віку до РФ за погодженням з російським керівництвом і оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ та проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення.

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