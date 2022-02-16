Президент Європейської Ради ініціює конференцію донорів на підтримку України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель з огляду на загрози з боку Росії заявив про можливість скликання конференції донорів на підтримку України. З цією ініціативою він виступив у середу, 16 лютого, на засіданні Європарламенту у Страсбурзі під час обговорення європейської безпеки та військової агресії Росії щодо України.

Мішель наголосив на ініціативі Європейської Комісії про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, і додав, що необхідно зробити більше. "Тож у тісній співпраці з Україною та ЄС хотів би ініціювати конференцію донорів задля підтримки фінансової стабільності України та реформ", - сказав він. Президент Європейської Ради також додав, що нинішні обставини уже спричинили велику шкоду українській економіці.

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Мішель також звернувся до Росії та її керівництва, сказавши, що воно на сьогодні має вибір "між війною і трагічними жертвами, які будуть через цю війну", та дипломатією. Водночас президент Європейської Ради запевнив, що Брюссель підтримує дипломатію та переговори.

З огляду на масовану концентрацію російських військ поблизу українських кордонів останніми місяцями, Захід не виключав ймовірності нападу Росії на Україну. Москва заперечує агресивні плани, а скупчення вояків і техніки пояснює військовими навчаннями. Низка переговорів на найвищому рівні, що проводились у січні і лютому лідерами західних держав з президентом Росії Володимиром Путіним, а також главою української держави Володимиром Зеленським, не призвели до деескалації ситуації. Однак 15 лютого Росія заявила про відведення частини військ від кордонів України. В Україні та на Заході цього поки не підтверджують.

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