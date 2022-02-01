 У Єврокомісії хочуть невідкладно виділити Україні перший транш макрофіну | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.02.2022

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Економіка

У Єврокомісії хочуть невідкладно виділити Україні перший транш макрофіну

Єврокомісія затвердила пропозицію нової програми макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про кредити на вигідних умовах у розмірі 1,2 мільярда євро. Програму ще мають затвердити Рада ЄС і Європарламент.

Прапори України та Євросоюзу

Прапори України та Євросоюзу

Європейська комісія ухвалила пропозицію щодо надання Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це в Брюсселі у вівторок, 1 лютого, повідомила речниця Єврокомісії Веерле Ньойтс, передає кореспондент DW.

"Сьогодні Єврокомісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги Україні у розмірі до 1,2 мільярда євро", - зазначила вона. "Ця програма посилить макроекономічну стабільність України та загальну стійкість країни (до різноманітних загроз. - Ред.) у нинішньому контексті", - додала речниця. За її словами, макрофінансову допомогу виділять у формі довгострокових кредитів на "дуже вигідних умовах".

"Швидке ухвалення цієї пропозиції Радою Європейського Союзу і Європейським парламентом дозволить Єврокомісії невідкладно виділити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро. Другий транш виплатять після позитивної оцінки прогресу, досягнутого українською владою щодо виконання обмеженої кількості короткострокових політичних заходів", - розповіла Ньойтс.

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Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила екстрену програму макрофінансової допомоги Україні тижнем раніше. Ці кредити мають покрити фінансові потреби країни з огляду на російсько-український конфлікт, пояснюють у Брюсселі.

Затвердити програму ще повинні Рада ЄС і Європарламент. Після цього Єврокомісія проведе переговори з урядом України для підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофіну. Саме цей меморандум і буде містити умови, виконання яких Києвом дозволить йому отримати другий транш у розмірі 600 мільйонів євро.

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