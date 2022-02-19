Байден "упевнений", що Росія нападе на Україну "найближчими днями"

Росія планує напад на Україну, а також на столицю Київ протягом найближчого часу, заявив у п'ятницю, 18 лютого, під час брифінгу у Вашингтоні президент США Джо Байден. За словами глави Білого дому, він "упевнений", що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення на українську територію.

"Маємо підстави вважати, що російські військові планують та мають намір напасти на Україну наступного тижня, найближчими днями", - сказав американський лідер. Він також додав: "Ми вважаємо, що вони нападуть на столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 мільйона невинних людей".

Адміністрація США настільки відкрито говорить про плани Росії для того, щоб завадити намірам Москви, скориставшись будь-яким приводом, здійснити напад на Україну, продовжив Байден. У разі, якщо Росія формуватиме реалізацію своїх планів, вона нестиме відповідальність за "катастрофічну" війну, що була ініційована нею. Серед іншого, Росія використовує неправдиву інформацію, щоб створити привід для вторгнення в Україну, зазначив президент США.

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Про єдність позиції Заходу щодо Путіна

Байден зазначив, що Захід має спільну позицію щодо Путіна. "Попри спроби Росії розділити нас, цього не сталося", - підкреслив Байден та повідомив, що у п'ятницю він провів телефонні переговори з американськими конгресменами - учасниками Мюнхенської конференції з безпеки, а також з лідерами країн Заходу. За його словами, "ключовий месседж" цих перемовин - висловити єдність та рішучість. Утім, глава США наголосив, що ще не пізно знайти дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

Після свого короткого виступу в Білому домі Байден написав у Twitter: "Американський народ згуртований. Європа згуртована. Трансатлантична спільнота згуртована. Увесь вільний світ згуртований". Далі президент США додав: "Росія має вибір - між війною та всіма стражданнями, які вона принесе, та дипломатією, яка зробить майбутнє безпечнішим для всіх".

Після телефонних переговорів західні лідери, у тому числі Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), закликали Росію "негайно дати сигнал про деескалацію". Як заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), Шольц, Байден та інші європейські та трансатлантичні партнери під час розмови висловили спільну думку з приводу того, що загроза вторгнення Росії в Україну цілком реальна, а головне завдання зараз - тримати відкритим вікно для дипломатії стосовно Москви.

Окрім Байдена та Шольца, до телефонної розмови також долучилися президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та інші політики.

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"Провокування Росії Україною було б нелогічним"

За словами Байдена, інформація про плани наступу України на Росію не підтверджуються ані фактами, ані логікою. На тлі нарощування військового потенціалу Росії провокації з боку України "суперечать здоровому глузду", вважає президент США. Москва намагається виставити Київ агресором та навмисно використовує неправдиву інформацію - наприклад, про нібито плани наступу на Донбасі, заявив Байден.

"Немає жодних доказів, що підтверджують такі заяви, і це суперечить здоровому глузду - думати, що українці обрали б момент, коли на кордоні знаходиться понад 150 тисяч російських військових, для ескалації конфлікту, що триває роками", - наголосив американський лідер.

Українські військові досі діяли "стримано", додав він. "Вони протидіють тому, щоб росіяни втягнули їх у війну", - сказав глава Білого дому. Те, що російські війська "оточили" Україну, це факт. Саме Москва розмістила солдатів біля східного кордону України, а також на півночі у Білорусі та на півдні в Криму, підкреслив американський лідер.

Байден також оголосив, що незабаром відбудеться зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Вона запланована на 24 лютого.