Що кажуть німецькі аналітики про візит Шольца до Москви

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Переговори канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі 15 лютого тривали менше, ніж очікували спостерігачі. Про що це каже? DW опитала кількох німецьких експертів щодо Росії.
Переговори канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі 15 лютого тривали менше, ніж очікували спостерігачі. Про що це каже? DW опитала кількох німецьких експертів щодо Росії.
Два візити один за одним. У понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вів переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським, потім була коротка ніч у Берліні, а у вівторок він відвідав Москву. Переговори в Кремлі з російським президентом Володимиром Путіним тривали близько чотирьох годин - менше, ніж очікували багато спостерігачів. Вони налаштовувалися на довгі години чекання на підсумкову пресконференцію. Як цю обставину та зміст переговорів коментують німецькі експерти з питань Росії?
"Їм просто не було про що особливо довго говорити, - вважає експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). - До того ж, Шольц відомий своєю лаконічністю та небажанням довго обговорювати ту чи іншу тему".
"Не слід про результат переговорів судити за їхньою тривалістю, - заперечує Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter), військовий експерт берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP). - Відбулася відкрита розмова, що дала деякі позитивні зрушення. Це було видно і по пресконференції після її закінчення".
Про те, що розмова була "відкритою" і що її учасники не дуже намагалися сподобатися один одному, можна судити за фразою, яку Шольц вимовив під завісу пресконференції: "Я не знаю, як довго президент (Путін - Ред.) збирається залишатися" на своєму посту...". Канцлер явно не прагнув заручитися прихильністю Путіна, зазначив у зв'язку з цим автор публікації німецької медіакомпанії n-tv.
Навряд чи сподобалися російському президентові й висловлювання Шольца про його "тривогу у зв'язку з дедалі більшим обмеженням простору для громадянського суспільства" в Росії, блокаду Петербурзького діалогу, заборону мовлення та закриття в Москві корпункту Deutsche Welle, про гоніння проти "Меморіалу", про те , що засудження Навального "несумісне з принципами правової держави".
Штефан Майстер вважає "правильним та дуже важливим", що канцлер "чітко позначив свою позицію", порушив на переговорах теми прав і свобод людини і "ясно заявив про готовність Німеччини запровадити санкції у разі відновлення агресії Росії проти України".
"Президент Путін свідомо приділив велику увагу двостороннім економічним відносинам у той час, як канцлер Шольц зробив акцент на контактах між громадянськими суспільствами та ролі ЄС, що Путін воліє ігнорувати", - прокоментувала для DW директорка Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZoiS) Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse) і нагадала про те, що візиту Шольца до Москви передували тісні консультації Берліна з Францією, Польщею, країнами Балтії та Єврокомісією.
Вольфґанґ Ріхтер, у свою чергу, звертає увагу не стільки на спірні теми у двосторонніх відносинах, як на позитивні, на його думку, сигнали, що прозвучали на підсумковій пресконференції. До них він відносить заявлену не тільки канцлером ФРН, а й президентом Путіним готовність вести подальші переговори - "хоча зрозуміло, що не всі російські пропозиції можуть бути прийняті Заходом". А оцінюючи оголошення про відведення частини російських військ від кордону з Україною та повернення вояків до місць постійної дислокації, Ріхтер заявив в інтерв'ю DW: "Це говорить про те, що в діалогу та дипломатії з'явився новий шанс".
Ґвендолін Зассе також вважає, що "на спільній пресконференції пролунав сигнал про те, що буде продовжено переговори, метою яких є деескалація ситуації і, як про це сказав канцлер Шольц, забезпечення сталої безпеки за участю Росії".
Тон пресконференції вона називає "трохи більш примирливим", ніж минулими тижнями, а відведення частини російських військ від кордонів з Україною, за її словами, "дарує дипломатичним зусиллям щонайменше більше часу при тому, що ситуація з військовою загрозою, що нависла над Україною, особливо не змінилася, а формат подальших переговорів про взаємні інтереси безпеки залишається незрозумілим".
У той час, коли Путін і Шольц вели в Кремлі переговори, сидячи супроти один одного за шестиметровим столом, у Держдумі Росії приймали постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Таке визнання, заявив на пресконференції Олаф Шольц, стало б "політичною катастрофою".
Штефан Майстер із канцлером згоден: "У такому разі "Мінськ" буде мертвий. Тоді не буде ні продовження мінського процесу, ні "нормандського формату". Це стало б наступним етапом ескалації конфлікту між Росією та Україною. Тож, з погляду німецької дипломатії це було б справді катастрофою".
Але на відміну від канцлера, який позитивно оцінює переговори з Зеленським щодо цього, експерт DGAP взагалі поки що не бачить шансів зрушити мінський процес з мертвої точки: "Мінські угоди в безвиході, і я не можу собі уявити, що Зеленський піде на компроміси, яких від нього очікують у Москві. Вибори, визнання сепаратистів - це все речі, на які Київ не піде".
Не бачить прогресу і Ґвендолін Зассе. Але директорка ZoiS все ж таки вважає примітним "на фоні контексту останніх тижнів" той факт, що мінським угодам було приділено на пресконференції таку велику увагу. "Тут, принаймні, є формат переговорів, до якого можна було б повернутися", - зазначає Зассе.
Вольфґанґ Ріхтер із SWP взагалі вважає, що постанові Держдуми не слід надавати надмірного значення, визнання "ДНР" та "ЛНР", на його думку, - не тема для Путіна, навіть якщо Державна дума цього й вимагає. "Це суперечило б наміру вести діалог", - каже він, вважаючи, що головне для Москви - стратегічна рівновага, насамперед, із США, домовленість про нерозміщення ракет та іншу військову інфраструктуру поблизу російських кордонів.
Російська програма максимум - домогтися гарантій нерозширення НАТО на схід. "Такої гарантії НАТО Москві, звичайно, не дасть, - переконаний військовий експерт. - Але про інші питання вести переговори можна, зокрема, про нерозміщення американських військ та ракет на території України".
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А втім, Ріхтер пропонує не переоцінювати суперечку про прийняття чи неприйняття України в НАТО і нагадує про рішення бухарестського саміту Альянсу 2008 року відмовити їй у наданні ПДЧ з цілої низки причин - і через розкол українського суспільства з цього питання, і через невідповідність України політичним критеріям НАТО, і розуміння того, що перехід через окреслені Москвою щодо цього "червоні лінії" призвів би до зниження рівня безпеки в Європі, а не до його підвищення.
"Такі були тоді заперечення Німеччини та Франції, і ця основна позиція за минулі 14 років не змінилася. Тому де-факто слід виходити з мораторію (на прийом України в НАТО. - Ред.) і абсолютно незрозуміло, навіщо треба було знову ставити на порядок денний питання про можливе членство України в НАТО", - заявив Ріхтер в інтерв'ю DW. У цьому не було жодної необхідності, оскільки це питання не стоїть на порядку денному, про що канцлер Шольц ще раз однозначно і заявив, додав експерт.