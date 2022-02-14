 Що кажуть німецькі аналітики про візит Шольца до Москви | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Що кажуть німецькі аналітики про візит Шольца до Москви

Переговори канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі 15 лютого тривали менше, ніж очікували спостерігачі. Про що це каже? DW опитала кількох німецьких експертів щодо Росії.

Під час переговорів Путіна та Шольца в Москві, 15 лютого 2022 року

Під час переговорів Путіна та Шольца в Москві, 15 лютого 2022 року

Переговори канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі 15 лютого тривали менше, ніж очікували спостерігачі. Про що це каже? DW опитала кількох німецьких експертів щодо Росії.

Два візити один за одним. У понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вів переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським, потім була коротка ніч у Берліні, а у вівторок він відвідав Москву. Переговори в Кремлі з російським президентом Володимиром Путіним тривали близько чотирьох годин - менше, ніж очікували багато спостерігачів. Вони налаштовувалися на довгі години чекання на підсумкову пресконференцію. Як цю обставину та зміст переговорів коментують німецькі експерти з питань Росії?

Тривалість переговорів - не показник

"Їм просто не було про що особливо довго говорити, - вважає експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). - До того ж, Шольц відомий своєю лаконічністю та небажанням довго обговорювати ту чи іншу тему".

"Не слід про результат переговорів судити за їхньою тривалістю, - заперечує Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter), військовий експерт берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP). - Відбулася відкрита розмова, що дала деякі позитивні зрушення. Це було видно і по пресконференції після її закінчення".

Вольфґанґ Ріхтер

Вольфґанґ Ріхтер

Про те, що розмова була "відкритою" і що її учасники не дуже намагалися сподобатися один одному, можна судити за фразою, яку Шольц вимовив під завісу пресконференції: "Я не знаю, як довго президент (Путін - Ред.) збирається залишатися" на своєму посту...". Канцлер явно не прагнув заручитися прихильністю Путіна, зазначив у зв'язку з цим автор публікації німецької медіакомпанії n-tv.

Шольц про Навального, "Меморіал", Deutsche Welle

Навряд чи сподобалися російському президентові й висловлювання Шольца про його "тривогу у зв'язку з дедалі більшим обмеженням простору для громадянського суспільства" в Росії, блокаду Петербурзького діалогу, заборону мовлення та закриття в Москві корпункту Deutsche Welle, про гоніння проти "Меморіалу", про те , що засудження Навального "несумісне з принципами правової держави".

Штефан Майстер вважає "правильним та дуже важливим", що канцлер "чітко позначив свою позицію", порушив на переговорах теми прав і свобод людини і "ясно заявив про готовність Німеччини запровадити санкції у разі відновлення агресії Росії проти України".

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

"Президент Путін свідомо приділив велику увагу двостороннім економічним відносинам у той час, як канцлер Шольц зробив акцент на контактах між громадянськими суспільствами та ролі ЄС, що Путін воліє ігнорувати", - прокоментувала для DW директорка Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZoiS) Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse) і нагадала про те, що візиту Шольца до Москви передували тісні консультації Берліна з Францією, Польщею, країнами Балтії та Єврокомісією.

У дипломатії з'явився новий шанс"

Вольфґанґ Ріхтер, у свою чергу, звертає увагу не стільки на спірні теми у двосторонніх відносинах, як на позитивні, на його думку, сигнали, що прозвучали на підсумковій пресконференції. До них він відносить заявлену не тільки канцлером ФРН, а й президентом Путіним готовність вести подальші переговори - "хоча зрозуміло, що не всі російські пропозиції можуть бути прийняті Заходом". А оцінюючи оголошення про відведення частини російських військ від кордону з Україною та повернення вояків до місць постійної дислокації, Ріхтер заявив в інтерв'ю DW: "Це говорить про те, що в діалогу та дипломатії з'явився новий шанс".

Ґвендолін Зассе також вважає, що "на спільній пресконференції пролунав сигнал про те, що буде продовжено переговори, метою яких є деескалація ситуації і, як про це сказав канцлер Шольц, забезпечення сталої безпеки за участю Росії".

Тон пресконференції вона називає "трохи більш примирливим", ніж минулими тижнями, а відведення частини російських військ від кордонів з Україною, за її словами, "дарує дипломатичним зусиллям щонайменше більше часу при тому, що ситуація з військовою загрозою, що нависла над Україною, особливо не змінилася, а формат подальших переговорів про взаємні інтереси безпеки залишається незрозумілим".

Чи можна реанімувати мінський процес?

У той час, коли Путін і Шольц вели в Кремлі переговори, сидячи супроти один одного за шестиметровим столом, у Держдумі Росії приймали постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Таке визнання, заявив на пресконференції Олаф Шольц, стало б "політичною катастрофою".

Штефан Майстер

Штефан Майстер

Штефан Майстер із канцлером згоден: "У такому разі "Мінськ" буде мертвий. Тоді не буде ні продовження мінського процесу, ні "нормандського формату". Це стало б наступним етапом ескалації конфлікту між Росією та Україною. Тож, з погляду німецької дипломатії це було б справді катастрофою".

Але на відміну від канцлера, який позитивно оцінює переговори з Зеленським щодо цього, експерт DGAP взагалі поки що не бачить шансів зрушити мінський процес з мертвої точки: "Мінські угоди в безвиході, і я не можу собі уявити, що Зеленський піде на компроміси, яких від нього очікують у Москві. Вибори, визнання сепаратистів  - це все речі, на які Київ не піде".

Не бачить прогресу і Ґвендолін Зассе. Але директорка ZoiS все ж таки вважає примітним "на фоні контексту останніх тижнів" той факт, що мінським угодам було приділено на пресконференції таку велику увагу. "Тут, принаймні, є формат переговорів, до якого можна було б повернутися", - зазначає Зассе.

Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному

Вольфґанґ Ріхтер із SWP взагалі вважає, що постанові Держдуми не слід надавати надмірного значення, визнання "ДНР" та "ЛНР", на його думку, - не тема для Путіна, навіть якщо Державна дума цього й вимагає. "Це суперечило б наміру вести діалог", - каже він, вважаючи, що головне для Москви - стратегічна рівновага, насамперед, із США, домовленість про нерозміщення ракет та іншу військову інфраструктуру поблизу російських кордонів.

Російська програма максимум - домогтися гарантій нерозширення НАТО на схід. "Такої гарантії НАТО Москві, звичайно, не дасть, - переконаний військовий експерт. - Але про інші питання вести переговори можна, зокрема, про нерозміщення американських військ та ракет на території України".

Читайте також: Колишній досвід Франції для України: член НАТО, але не його військової структури

А втім, Ріхтер пропонує не переоцінювати суперечку про прийняття чи неприйняття України в НАТО і нагадує про рішення бухарестського саміту Альянсу 2008 року відмовити їй у наданні ПДЧ з цілої низки причин - і через розкол українського суспільства з цього питання, і через невідповідність України політичним критеріям НАТО, і розуміння того, що перехід через окреслені Москвою щодо цього "червоні лінії" призвів би до зниження рівня безпеки в Європі, а не до його підвищення.

"Такі були тоді заперечення Німеччини та Франції, і ця основна позиція за минулі 14 років не змінилася. Тому де-факто слід виходити з мораторію (на прийом України в НАТО. - Ред.) і абсолютно незрозуміло, навіщо треба було знову ставити на порядок денний питання про можливе членство України в НАТО", - заявив Ріхтер в інтерв'ю DW. У цьому не було жодної необхідності, оскільки це питання не стоїть на порядку денному, про що канцлер Шольц ще раз однозначно і заявив, додав експерт. 

Дивитись відео 00:36

Олаф Шольц: Очікуємо від Росії кроки з деескалації (14.02.2022)

  • Розпад Радянського Союзу і створення СНД

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Розпад Радянського Союзу і створення СНД

    У грудні 1991 року Україна разом із Росією та Білоруссю закріпила розпад СРСР. Москва, очевидно, розраховувала зберегти вплив за допомогою СНД та постачання дешевого газу. Але вийшло інакше. РФ та Білорусь створили союзну державу, Україна дедалі частіше дивилася на Захід. На фото - Леонід Кравчук, Нурсултан Назарбаєв, Борис Єльцин і Станіслав Шушкевич під час офіційного заснування СНД в Алмати.

  • Президенти Росії та США Борис Єльцин та Білл Клінтон

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Спадок СРСР та Будапештський меморандум

    Україна успадкувала від СРСР майже мільйонну армію та третій у світі ядерний арсенал. Від ракет Київ відмовився, передавши їх Росії в обмін на економічну допомогу та гарантії безпеки (Будапештський меморандум 1994 року). Поки Захід не відповідав Києву взаємністю і не збирався інтегрувати її до своєї структури, реакція РФ виглядала стриманою.

  • Корабель російського флоту у Севастополі

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Росія визнає кордони України з Кримом

    Пострілів не було, якщо не брати до уваги інцидент зі стріляниною у повітря 1992 року, коли сторожовий корабель ЧФ підняв прапор України і пішов із Севастополя до Одеси. Росія перші 10 років була слабка економічно, а чеченські війни забирали ресурси. Розділивши Чорноморський флот і підписавши у 1997 році "Великий договір", РФ визнала кордони України, включаючи Крим. На фото: Севастополь, 1992 рік.

  • Тріщини в радянській дружбі: конфлікт навколо Тузли

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Тріщини в радянській дружбі: конфлікт навколо Тузли

    Перша велика дипломатична криза між Москвою та Києвом відбулася за президенства Володимира Путіна. Восени 2003 року РФ раптово почала будувати дамбу в Керченській протоці в напрямку українського острова Тузла. Київ сприйняв це як спробу переділу кордонів. Конфлікт було вирішено після особистої зустрічі президентів. Будівництво припинили, але задекларована дружба двох країн отримала перші тріщини.

  • Помаранчева революція

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Помаранчева революція

    На виборах президента України 2004 року РФ активно підтримала проросійського кандидата Віктора Януковича, але "помаранчева революція" не допустила його перемоги на тлі звинувачень у фальсифікації. Президентом став прозахідний Віктор Ющенко. Його перемога стала відправною точкою до політичних змін у РФ. Вони спрямовані на недопущення того, що в Москві називають "кольоровими революціями".

  • Перекриття газового крану у 2000-их

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Перекриття газового крану у 2000-х

    За часів президентства Ющенка РФ двічі перекривала Україні газовий кран - у 2006 та 2009 роках, що призвело до перебоїв транзитних поставок до Європи. На фото 2009 рік: співробітник "Газпрому" на газовимірювальній станції "Суджа", за 200 метрів від українського кордону, Курська область, РФ.

  • Обіцянки членства у НАТО

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Обіцянки членства у НАТО

    Ключова подія сталася у 2008 році. На саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш спробував надати Україні та Грузії План дій з підготовки членства в альянсі (ПДЧ). Путін різко виступив проти, Москва дала зрозуміти, що не визнає повністю незалежність України. У результаті ФРН та Франція заблокували план Буша. Україні та Грузії, було обіцяно членство в НАТО, але без дати.

  • Курс України на Євросоюз

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Курс України на Євросоюз

    Оскільки швидко просунутися до НАТО не вдалося, Київ взяв курс на економічну інтеграцію з ЄС. Влітку 2013 року, за кілька місяців до можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС, РФ почала тиск, майже перекривши на кордоні експорт з України. Уряд Януковича заявив про призупинення підготовки до підписання угоди. Це викликало масові протести в Україні, Янукович у 2014 році втік до Росії.

  • Анексія Криму

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Анексія Криму

    У Києві виник вакуум влади, у березні 2014 року Росія анексувала Крим. Це було поворотним моментом, початком неоголошеної війни. На фото: російські військові в Криму (Сімферополь, березень 2014 року).

  • Танк сепаратистів у Донецьку, 2015

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Війна на Донбасі

    Одночасно російські та місцеві напіввоєнні структури дали поштовх сепаратизму, були проголошені "народні республіки" в Донецьку та Луганську, якими керували люди, що приїхали з РФ, у формі без розпізнавальних знаків. Київ реагував повільно, чекав на президентські вибори наприкінці травня й лише потім зважився на масштабне застосування сили. На фото: танк бойовиків у Донецьку, 2015 рік.

  • Поява нормандського формату

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Поява "нормандського формату"

    На початку червня 2014 року у Франції на заходах з нагоди 70-х роковин висадки союзників у Нормандії новообраний президент України Петро Порошенко вперше зустрівся з російським колегою Путіним за посередництва лідерів Німеччини та Франції. Так виник "нормандський формат".

  • Іловайський котел

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    "Іловайський котел"

    Улітку 2014-го українська армія почала тіснити сепаратистів, але наприкінці серпня Росія, як стверджує Київ, масштабно застосувала на Донбасі свою армію. Москва це заперечує. Українські сили зазнали поразки під Іловайськом, що стало піком конфлікту. Активні бойові дії по всій лінії фронту закінчилася підписанням у вересні в Мінську угоди про припинення вогню, яка була швидко порушена.

  • Українські солдати на Донбасі, грудень 2021

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Позиційна війна триває

    На початку 2015 року сепаратисти перейшли у широкий наступ. Київ знову звинуватив Москву у застосуванні армії без розпізнавальних знаків, РФ знову все заперечувала. Українські сили зазнали поразки в районі вузлового міста Дебальцеве, яке їм довелося поспіхом залишити. Тоді за посередництва ФРН та Франції було підписано Мінськ-2. Жоден з його пунктів повністю не виконаний.

  • Скупчення військ на кордоні

    Коротка історія російсько-українського протистояння

    Скупчення військ на кордоні

    У 2021 році трапилося нове загострення. Росія двічі скупчує свої війська біля західних кордонів: навесні та восени. Українська та західна розвідки повідомляють про загрозу можливого вторгнення РФ в Україну. Аби розрядити обстановку, на Заході пройшла низка міжнародних переговорів. Однак РФ вимагає гарантій невступу України в НАТО і дає знати, що поки відводити війська вона не збирається.

    Автор: Роман Гончаренко, Ольга Журавльова


 

DW.COM

Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

Німецький фотограф і журналіст Тілль Маєр за п'ять років здійснив більше десяти подорожей до зони бойових дій на Донбасі, аби задокументувати повсякдення українських вояків в окопах і життя цивільних поблизу фронту.  

Також за темою

German Chancellor Olaf Scholz attends a press conference with the leaders of the three Baltic states, Lithuanian President Gitanas Nauseda, Estonian Prime Minister Kaja Kallas and Latvia Prime Minister Karins, ahead of consultations on Ukraine crisis, at the Chancellery, Berlin, Thursday Feb. 10, 2022. (Christophe Gateau/Pool via AP)

Навіщо канцлер Олаф Шольц летить до Києва та Москви? 14.02.2022

Представники німецького уряду заперечують версію про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц їде в понеділок в Україну, а у вівторок в РФ, щоб в останній момент запобігти війні, що за даними деяких ЗМІ, може початися у середу.

Journalisten verfolgen in einem Presseraum die Übertragung des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Bildschirm rechts) und Russlands Präsident Wladimir Putin. Scholz traf den russischen Präsidenten zu Gesprächen über die Situation an der ukrainischen-russischen Grenze. Formal handelt es sich um einen Antrittsbesuch des Kanzlers.

Канцлер Німеччини відмовився від ПЛР-тесту в РФ перед зустріччю з Путіним 15.02.2022

Як і президент Франції Еммануель Макрон канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився здавати ПЛР-тест у російських медиків і проводить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві за чотириметровим столом.

Russia Germany 8115903 15.02.2022 Russian President Vladimir Putin, right, and German Chancellor Olaf Scholz attend a joint press conference following their meeting at Moscow s Kremlin, Russia. Sergey Guneev / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xSergeyxGuneevx

Канцлер ФРН Шольц високо оцінив якість переговорів із президентом РФ Путіним 16.02.2022

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, необхідно не допустити абсурдної ситуації, коли через невирішені питання щодо членства України в НАТО у Європі вибухне війна.

Реклама

Докладно

Зустріч Путіна і Шольца в Москві - війну поки що скасовано

Небажання Олафа Шольца говорити про "Північний потік-2" могло стати ключем для діалогу з Росією, вважає Міхаела Кюфнер.  

EU Flaggen

Євродепутати підтримали екстрену процедуру макрофіну Україні

Євродепутати розглянуть програму допомоги Україні на суму 1,2 мільярда євро за екстреною процедурою.  