США і Франція засуджують закриття офісу Deutsche Welle в Москві

Сполучені Штати засуджують рішення Росії закрити бюро німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle у Москві, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

"США засуджують рішення російської влади закрити московський офіс Deutsche Welle. Ми солідарні з Deutsche Welle та Німеччиною перед обличчям репресій Москви проти незалежних ЗМІ, політичної опозиції та громадянського суспільства", - написав Прайс у Twitter в п'ятницю, 4 лютого.

Франція також солідарна з DW

На кілька годин раніше заяви США, з'явилась заява Франції. Країна засудила Росію за заборону мовлення німецької медіа-компанії Deutsche Welle на території РФ. "Свобода інформації - це основне право, яке слід захищати скрізь, і для Франції воно має фундаментальне значення. Право на вільне вираження думки та свободу преси діє скрізь, у Росії або інших частинах світу", - йдеться у заяві французького МЗС, опублікованій увечері 4 лютого. Франція висловила солідарність із Німеччиною та співробітниками московського бюро DW, яке закрили за рішенням влади РФ "без будь-яких правових підстав".

Німеччина відкидає порівняння DW і RT

Раніше, 3 лютого, МЗС Німеччини виступило з заявою, що ухвалене російською владою рішення про закриття корпункту німецької медіакомпанії DW у Москві, а також позбавлення акредитації його співробітників не має під собою жодних підстав. Також у міністерстві відкинули порівняння між Deutsche Welle та російським мовником RT DE, якому напередодні заборонили мовлення в Німеччині. У німецькому МЗС наголосили, що Deutsche Welle працює у Росії "на підставі чинного законодавства РФ та з відповідними дозволами". "Канал RT DE мовить на даний момент без ліцензії і не подавав заявку на її отримання", хоч того й вимагає німецьке законодавство, йдеться в повідомленні німецького міністерства.

Читайте також: Очима карикатуриста: Заборона DW в Росії - кому не догодила німецька медіакомпанія

Влада РФ 3 лютого оголосила про намір запровадити санкції проти німецької медіакомпанії Deutsche Welle в Росії. Зокрема, наразі закритий кореспондентський пункт DW у Москві та припинено супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії. Також співробітників російського бюро DW позбавили акредитації. Російська влада має намір розглянути питання про визнання DW іноземним засобом масової інформації, який виконує функції "іноземного агента".

Гендиректор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) назвав рішення російської влади таким, що його "неможливо зрозуміти". За його словами, DW не ігноруватиме те, що відбувається в Росії, і в разі втілення рішення в життя ще більше повідомлятиме про події в країні.

Рішення російської влади ухвалено у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині. Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - ухвалила відповідне рішення напередодні та мотивувала його тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідної відповідно до чинного Державного договору про модернізацію впорядкування ЗМІ у Німеччині.

Читайте також: Факти про санкції проти DW у РФ і заборону RT DE мовити у ФРН

Дивитись відео 01:09 Останній день роботи корпункту DW у Москві (04.02.2022)

.