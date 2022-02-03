Гендиректор DW: Будемо висвітлювати події в Росії попри заборону

Рішення про позбавлення акредитації співробітників DW у Росії та закриття корпункту "неможливо зрозуміти", вони є "надмірною реакцією" російської влади, заявив у четвер, 3 лютого, генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). "З нами відбувається те, що трапляється з засобами масової інформації лише в автократіях. Ми офіційно протестуємо проти цієї абсурдної реакції та маємо намір звернутися до суду проти заявлених заходів", - заявив очільник DW.

За його словами, російській стороні має стати зрозуміло, що DW не ігноруватиме те, що відбувається в країні. "Навіть якщо нам врешті доведеться закрити корпункт у Москві, це не вплине на висвітлення нами подій в Росії, більше того - ми висвітлюватимемо їх іще більше", - запевнив Лімбурґ.

Як повідомлялось, раніше у цей день влада РФ оголосила про намір запровадити санкції проти Deutsche Welle в Росії. Згідно з повідомленням МЗС РФ, буде закрито кореспондентський пункт DW у Москві та припинено супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії. Також співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації. Рішення російської влади ухвалено у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині.

Супутникове мовлення DW у Росії

Deutsche Welle у 2005 році отримала в Росії перші ліцензії на мовлення своїх телеканалів англійською та німецькою мовами - DW English и DW Deutsch. Чинні ліцензії діють для DW English до 2025-го та для DW Deutsch - до 2027 року.

DW English транслюють у Росії за допомогою супутника ASTRA-5B, а DW Deutsch - ASTRA-4A. Згідно з російськими вимогами, телеканал DW німецькою мовою транслює програмне вікно російською - тележурнали з перекладом російською мовою (загалом 18 годин на тиждень). У Росії телеканал DW німецькою мовою поширює низка кабельних операторів: "Ростелеком", "Триколор", "Билайн", ER-Telecom, МТС та NetByNet.