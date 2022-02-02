Німецький медіарегулятор заборонив мовлення телеканалу RT DE

Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - заборонила мовлення в країні телеканалу RT DE. Федеральний медіарегулятор у середу, 2 лютого, пояснив це рішення, ухвалене напередодні, відсутністю в RT DE національної ліцензії на трансляцію, необхідної відповідно до "Закону про модернізацію положення про ЗМІ в ФРН".

З 1 лютого трансляція та подальше розповсюдження будь-яких програм каналу в Німеччині заборонені. Це стосується, в тому числі, супутникового та онлайн-мовлення, а також мовлення через мобільний застосунок RT News. "Телеканал RT DE не може посилатися на жоден інший легітимний європейський дозвіл", - ідеться у рішенні ZAK.

Німецькі земельні медіарегулятори вважають, що правову відповідальність за зміст німецькомовної програми RT несе берлінська медіакомпанія RT DE Productions GmbH. Керівники ж RT і RT DE Productions стверджують: ця продюсерська компанія не несе відповідальності за мовлення RT DE, яка начебто базується у Москві.

"Це (рішення ZAK. - Ред.) повна нісенітниця", - написала у Twitter головна редакторка RT Маргарита Симоньян, додавши, що канал "не припиняє мовлення". А керівниця RT DE Productions Дінара Токтосунова додала, що рішення німецького медіарегулятора буде оскаржено у суді.

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Головна редакторка RT Маргарита Симонян називає рішення німецького регулятора "нісенітницею"

RT DE зник з європейських супутників

Німецькомовний телеканал RT DE був запущений 16 грудня з трансляцією через супутник та інтернет. Через тиждень після запуску, 22 грудня, канал зняли з мовлення через європейські супутники Eutelsat на запит німецького медіарегулятора земель Берлін та Бранденбург (MABB).

MABB 17 грудня порушив проти RT DE справу про порушення "Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ у Німеччині". Однак, оскільки йдеться про телеканал із програмою мовлення на території всієї Німеччини, рішення з цього питання має приймати федеральна комісія з ліцензування та нагляду, заявили тоді в MABB.

На сайті RT DE пояснюють: цілодобове мовлення в ФРН в грудні канал розпочав за сербською ліцензію на кабельне та супутникове мовлення, яка начебто має поширюватись і на всю територію ЄС. Влітку 2021 року RT також намагався отримати ліцензію в Люксембурзі, але його заявку відхилили. Влада герцогства тоді послалася на правовий суверенітет Німеччини в цьому питанні.

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Блокування в YouTube

Німецькомовний канал RT auf Sendung 16 грудня видалили і з відеохостингу YouTube всього через кілька годин після запуску. Пресслужба американського інтернет-концерну Google, якому належить платформа, повідомила, що канал заблокований за обхід раніше встановлених обмежень.

Наприкінці вересня 2021 року YouTube вже видаляв із забороною поновлення два інші канали RT - RT DE та Der Fehlende Part, в тому числі, через поширення дезінформації про коронавірус. "Якщо канал видалений, то власник каналу не може використовувати, володіти або створювати будь-які інші канали на YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення Умов використання YouTube, а саме - за обхід раніше встановлених обмежень", - пояснювали у Google.

Погрози у відповідь

У відповідь російська влада звинуватила Google у цензурі, а уряд ФРН у тому, що він стояв за ухваленням рішення про блокування. Берлін відкинув це звинувачення, підкресливши, що влада Німеччини не має жодного стосунку до дій YouTube.

Вже в січні цього року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв про стурбованість ситуацією з RT DE і погрожував заходами у відповідь, "якщо буде потрібно".