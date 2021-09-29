Скандал навколо RT: Роскомнагляд погрожує заблокувати YouTube

Роскомнагляд вимагає від Google розблокувати німецькомовні YouTube-канали Russia Today і погрожує заблокувати відеохостинг. У повідомленні Роскомнагляду, яке в середу, 29 вересня, цитує агентство "Інтерфакс", повідомляється, що відомство направило Google лист "з вимогою в максимально короткі терміни зняти всі обмеження" з YouTube-каналів RT.

Відомство називає дії Google у листі "актом цензури щодо російських ЗМІ". "У разі невиконання власником ресурсу попередження Роскомнагляду законодавство передбачає заходи повного або часткового обмеження доступу", - вказав регулятор.

У Роскомнагляді нагадали, що за ігнорування власниками інтернет-ресурсів попереджень про "порушення прав росіян в мережі", включно із цензурою російських ЗМІ, передбачена "відповідальність у вигляді штрафу до 1 мільйона рублів", а "за повторної відмови від виконання вимог сума штрафу може досягати 3 мільйонів рублів".

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У Кремлі прокоментували блокування каналів Russia Today

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "не виключена можливість введення заходів з примусу платформи до виконання законів РФ" у разі "підтвердження порушень з боку YouTube в ситуації з видаленням каналів RT". "Якщо наші контрольні органи прийдуть до висновку, що це справді порушення нашого законодавства, то, звичайно ж, не можна і не слід виключати можливість вжиття заходів з примусу цієї платформи до виконання наших законів", - сказав Пєсков.

На його думку, в цих діях платформи, "безумовно, є ознаки того, що порушені закони РФ". Відповідаючи на питання, чи вважають у Кремлі цю ситуацію з YouTube крайнім випадком, в якому блокування можливе, Пєсков сказав: "Будь-яке порушення закону - це і є крайній випадок, і повинна бути, безумовно, нульова терпимість до такого порушення закону".

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Уряд ФРН відкидає закиди Росії

Уряд Німеччини не має відношення до блокування німецькомовних каналів RT, повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Це було рішення YouTube", - сказав Зайберт і додав, що уряд ФРН не ухвалював цього рішення.

Блокування каналів Russia Today

Напередодні адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали Russia Today німецькою мовою. Як повідомили агентству dpa у пресслужбі Google, канали RT DE були видалені через поширення неправдивої інформації про коронавірус.

"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube", - уточнили в Google.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу "медійною війною", заявивши, що "дуже чекає", коли в Росії заборонять DW й інші німецькі ЗМІ, а також закриють корпункти німецьких мовних компаній ARD і ZDF. Крім того, вона вимагає санкцій проти самого YouTube.