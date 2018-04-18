Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube

Після того, як відеохостинг YouTube заблокував новий німецькомовний канал російської державної компанії RT, Москва погрожує заблокувати всю цю популярну відеоплатформу. Федеральна служба з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) направила концерну Google, якому належить YouTube, письмову вимогу зняти обмеження на трансляцію прямого ефіру німецькомовного телеканалу RT DE, ідеться у заяві регулятора, опублікованій у п'ятницю, 17 грудня.

В іншому випадку доступ до YouTube може бути в Росії "частково або повністю" обмежений, зазначається в документі. Роскомнагляд, який експерти називають одним із найпотужніших цензорів у всесвітній мережі, і сам нині розцінює блокування YouTube-каналу RT auf Sendung як "акт цензури".

Третій заблокований канал

Канал RT auf Sendung, який мав ретранслювати прямий ефір RT DE, був заблокований у день його запуску, 16 грудня. Він став уже третім німецькомовним каналом російської державної компанії RT, видаленим з YouTube.

Пресслужба Google пояснила цей крок тим, що новий канал оминав накладені раніше обмеження. Наприкінці вересня відеохостинг YouTube вже видалив без можливості відновлення два інші канали RT – RT DE та Der Fehlende Part. Спочатку RT закидалась публікація хибних відомостей про COVID-19, а потім - спроба обійти накладені обмеження.

Телеканал RT – раніше він називався Russia Today – неодноразово піддавався на Заході критиці як інструмент пропаганди Кремля. Головне звинувачення полягало у тому, що він на замовлення російської держави поширює теорії змови та дезінформацію. RT заперечує це.

Роскомнагляд не вперше погрожує Google через RT - аналогічні претензії відомство висувало у вересні цього року.

Німецькі регулятори ЗМІ порушили справу проти RT

Як державний мовник, RT не має ліцензії у ФРН, оскільки однією з вимог для цього є принцип незалежності мовлення від держави. На думку деяких коментаторів, RT спробував обійти цю вимогу, запустивши програму німецькою мовою, яка транслюється через супутник у 33 європейських країнах за сербською ліцензією на мовлення, передає агентство dpa.

У зв'язку із запуском німецькомовної програми у прямому ефірі без наявності відповідної ліцензії органи регулювання ЗМІ у Німеччині порушили 17 грудня розслідування проти RT. Про це повідомила директор регулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg Єва Флекен (Eva Flecken). За її словами, у мовника є час до кінця року, щоб висловити позицію по суті справи.