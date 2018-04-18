Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube

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Російський регулятор вимагає від концерну Google розблокувати YouTube-канал RT auf Sendung. Водночас у Німеччині порушили справу проти супутникового каналу RT за обхід умов ліцензування.
Після того, як відеохостинг YouTube заблокував новий німецькомовний канал російської державної компанії RT, Москва погрожує заблокувати всю цю популярну відеоплатформу. Федеральна служба з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) направила концерну Google, якому належить YouTube, письмову вимогу зняти обмеження на трансляцію прямого ефіру німецькомовного телеканалу RT DE, ідеться у заяві регулятора, опублікованій у п'ятницю, 17 грудня.
В іншому випадку доступ до YouTube може бути в Росії "частково або повністю" обмежений, зазначається в документі. Роскомнагляд, який експерти називають одним із найпотужніших цензорів у всесвітній мережі, і сам нині розцінює блокування YouTube-каналу RT auf Sendung як "акт цензури".
Канал RT auf Sendung, який мав ретранслювати прямий ефір RT DE, був заблокований у день його запуску, 16 грудня. Він став уже третім німецькомовним каналом російської державної компанії RT, видаленим з YouTube.
Пресслужба Google пояснила цей крок тим, що новий канал оминав накладені раніше обмеження. Наприкінці вересня відеохостинг YouTube вже видалив без можливості відновлення два інші канали RT – RT DE та Der Fehlende Part. Спочатку RT закидалась публікація хибних відомостей про COVID-19, а потім - спроба обійти накладені обмеження.
Телеканал RT – раніше він називався Russia Today – неодноразово піддавався на Заході критиці як інструмент пропаганди Кремля. Головне звинувачення полягало у тому, що він на замовлення російської держави поширює теорії змови та дезінформацію. RT заперечує це.
Роскомнагляд не вперше погрожує Google через RT - аналогічні претензії відомство висувало у вересні цього року.
Як державний мовник, RT не має ліцензії у ФРН, оскільки однією з вимог для цього є принцип незалежності мовлення від держави. На думку деяких коментаторів, RT спробував обійти цю вимогу, запустивши програму німецькою мовою, яка транслюється через супутник у 33 європейських країнах за сербською ліцензією на мовлення, передає агентство dpa.
У зв'язку із запуском німецькомовної програми у прямому ефірі без наявності відповідної ліцензії органи регулювання ЗМІ у Німеччині порушили 17 грудня розслідування проти RT. Про це повідомила директор регулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg Єва Флекен (Eva Flecken). За її словами, у мовника є час до кінця року, щоб висловити позицію по суті справи.