Британський суд підтвердив штраф російському телеканалу RT

Суд у Великобританії у вівторок, 26 жовтня, підтвердив правомірність рішення національного медіарегулятора Ofcom, який у 2019 році оштрафував російський державний телеканал RT (раніше Russia Today). У семи сюжетах мовниках, що вийшли в ефір навесні 2018 року, було порушено принципи неупередженості, заявив апеляційний суд у Лондоні.

Суддя Джеффрі Вос особисто переглянув усі сюжети і стверджував, що "всі вони були упереджені та незбалансовані". "Мабуть, у цьому був умисел", - додав він. Тим самим штраф Ofcom щодо RT у розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів (223 тисяч євро) залишається чинним.

Висвітлення RT розслідування справи про отруєння Сергія Скрипаля стало одним із приводів для санкцій

Сюжети про отруєння Скрипалів, війну в Сирії та український конфлікт

Приводом для втручання британського регулятора стали телесюжети, що вийшли в ефір у період з 17 березня по 26 квітня 2018 року. Йдеться про два випуски новин, три програми Crosstalk і дві передачі Sputnik. Їхніми темами були отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії, зовнішня політика США та конфлікт на сході України.

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У грудні-2018 Ofcom вказав на порушення, а за півроку RT оштрафували. При цьому регулятор зазначив, що не вимагатиме виплати до завершення всіх необхідних юридичних процедур. У відповідь російський медіарегулятор Роскомнадзор оголосив про аналогічну перевірку британського суспільного мовника ВВС. В березні 2020 року суд у Москві оштрафував телеканал BBC World News та його головну редакторку Катерину Якушенко на 36 тисяч рублів (близько 375 фунтів стерлінгів) за неналежне маркування контенту.

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RT стверджує, що сума санкцій значно більша за штрафи, які Ofcom виписував іншим каналам, за серйозніші претензії, наприклад, за розпалювання ненависті та заклики до насильства.