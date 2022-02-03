МЗС Німеччини: Дії Росії проти Deutsche Welle не мають жодних підстав

Ухвалене російською владою рішення про закриття корпункту німецької медіакомпанії DW у Москві, а також позбавлення акредитації його співробітників не має під собою жодних підстав. Про це у четвер, 3 лютого, заявили в МЗС Німеччини. Заходи, які сьогодні оголосив російський уряд проти Deutsche Welle, лише додатково посилюють напруження у німецько-російських відносинах, ідеться у повідомленні міністерства.



Також у МЗС Німеччини відкинули порівняння між Deutsche Welle та російським мовником RT DE, якому напередодні заборонили мовлення в Німеччині. У німецькому МЗС наголосили, що Deutsche Welle працює у Росії "на підставі чинного законодавства РФ та з відповідними дозволами". "Канал RT DE мовить на даний момент без ліцензії і не подавав заявку на її отримання", хоч того й вимагає німецьке законодавство, йдеться в повідомленні німецького міністерства.

Раніше в четвер влада РФ оголосила про намір запровадити санкції проти німецької медіакомпанії Deutsche Welle в Росії. Згідно з рішенням, зокрема, буде закрито кореспондентський пункт DW у Москві та припинено супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії. Також співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації.

Гендиректор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) назвав рішення російської влади таким, що його "неможливо зрозуміти". За його словами, DW не ігноруватиме те, що відбувається в Росії, і в разі втілення рішення в життя ще більше повідомлятиме про події в країні.

Рішення російської влади ухвалено у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині. Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - ухвалила відповідне рішення напередодні та мотивувала його тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідної відповідно до чинного Державного договору про модернізацію впорядкування ЗМІ у Німеччині.