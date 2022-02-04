У Німеччині гостро розкритикували рішення Москви про заборону DW у Росії

Рішення російської влади заборонити в РФ мовлення німецької медіакомпанії Deutsche Welle, оголошене 3 лютого, викликало різку критику в Німеччині.

"Неприйнятним" його назвала держміністерка з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth). За її словами, неможливо ототожнювати рішення незалежного медіарегулятора щодо RT DE в Німеччині та заборону мовлення DW, накладену владою Росії. Крім того, зазначила Рот, на відміну від RT DE держава ніяк не впливає на редакційну політику DW. Держміністерка закликала Москву не зловживати проблемою отримання ліцензії телеканалом RT DE в Німеччині для політичних акцій.

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Ламбсдорф: "Росія йде в самоізоляцію"

Заступник глави фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) також вказав на те, що "DW на відміну від Russia Today не є державним телеканалом, а забезпечує незалежне мовлення". "Цей крок учергове свідчить, що уряд РФ дедалі більше віддаляється від таких універсальних цінностей, як демократія та свобода думки, і дедалі глибше йде в самоізоляцію", - заявив політик. За його словами, з огляду на нинішні умови, DW потрібно розширити висвітлення подій російською мовою в інтернеті.

ARD, ZDF та Deutschlandradio: Свобода преси в заручниках

"Незалежна журналістика в Росії радикально обмежується для того, щоб чинити політичний тиск", йдеться у спільній заяві генеральних директорів громадсько-правових телеканалів ARD, ZDF та Deutschlandradio Патрісії Шлезінґер (Patricia Schlesinger), Томаса Беллута (Thomas Bellut) та Штефана Рауе (Stefan Raue), розміщеній в Twitter. "Нас дуже непокоїть те, що у заручниках опинилась свобода преси", - йдеться у ній.

Спілка журналістів ФРН закликає Кремль скасувати рішення

Спілка журналістів Німеччини (DJV) закликала президента РФ Володимира Путіна негайно відкликати рішення про заборону мовлення DW у Росії, а також не позбавляти акредитації журналістів німецької медіакомпанії. "Немає жодного виправдання таким жорстким заходам цензури", - заявив глава DJV Франк Юбералль (Frank Überall). Спілка журналістів очікує, що уряд Німеччини висловить протест проти цих знущальних заходів. "Федеральний уряд несе відповідальність за Deutsche Welle та її співробітників. Це має бути невідкладно роз'яснено Москві", - йдеться у заяві.

Доповідач по РФ: Кремль вирішив навісити на DW ярлик "іноагента"

Дії Москви ще більше ускладнять німецько-російські відносини, вважає доповідач по Росії у зовнішньополітичному комітеті Бундестагу Робін Ваґенер (Robin Wagener). "Кремлю слід негайно скасувати це помилкове рішення", - заявив він. За словами політика, "замість опротестувати в німецькому суді рішення медіарегулятора з RT DE, Москва вирішила навісити ярлик "іноземного агента" на DW".

Прессекретарка міністерства закордонних справ ФРН заявила, що дії російського уряду позбавлені "будь-яких підстав" і є "новим тягарем для російсько-німецьких відносин". За її словами, фактична реалізація цих планів значною мірою обмежила би вільне, незалежне журналістське висвітлення в Росії, "яке набуває особливого значення саме у політично напружені часи".

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Профоб'єднання Ver.di: Шольц має домогтися від Путіна скасування

Профспілка працівників сфери обслуговування Ver.di закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) добиватися скасування рішення щодо DW на майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що запланована на 15 лютого. "Це відкрита атака на свободу ЗМІ в країні, в якій насильно придушуються свобода думки та демократична опозиція", - заявив член правління Ver.di Крістоф Шміц (Christoph Schmitz). За його словами, Росія дедалі більше скочується в самоізоляцію та віддаляється від загальноєвропейських цінностей.

Як повідомлялось, 3 лютого влада РФ оголосила про намір запровадити санкції проти Deutsche Welle в Росії. Згідно з повідомленням міністерства закордонних справ РФ, кореспондентський пункт DW у Москві закриють, а супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії припинять. Також співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації. Таке рішення російська влада ухвалила у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині.