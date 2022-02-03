Шольц заявив про заплановану зустріч із Путіним у Москві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) найближчим часом вирушить до Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. Ця зустріч вже "запланована і незабаром відбудеться", сказав Шольц в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF 2 лютого. Однак точної дати він не назвав.

За словами глави уряду ФРН, у зв’язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно надіслати "подвійний сигнал". "Ситуація дуже серйозна", - наголосив він, додавши, що Росії дали зрозуміти, що вона заплатить високу ціну в разі порушення територіальної цілісності України. "І цей сигнал зрозуміли", - запевнив Шольц.

Водночас необхідно використати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, сказав Шольц, нагадавши про переговори у "нормандському форматі" за участі України, РФ, Німеччини та Франції, які, на його переконання, вдалося "знов наповнити життям".

Читайте також: Шольц: Діалог може не знизити напругу з РФ, але мовчання - не вихід

Шольц: Необхідна деескалація

З моменту вступу на посаду канцлера Німеччини (8 грудня 2021 року) у Шольца відбулась одна телефонна розмова з Путіним - 21 грудня 2021 року. Тоді канцлер наголосив на "нагальній необхідності деескалації ситуації" щодо України.

Наступного тижня, 7 лютого, відбудеться зустріч Шольца з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Очікується, що її основними темами стануть політика в сфері захисту клімату, пандемія коронавірусу та конфлікт навколо України.

Читайте також: Труднощі німецької політики щодо Росії

Напруга довкола України

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого нею Криму та до українського кордону до 120 тисяч військовослужбовців. Це розглядають як загрозу чергового вторгнення в Україну. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців і американців в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та Організації Північноатлантичного договору (НАТО), що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення НАТО на схід. Вашингтон та керівництво Альянсу відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Читайте також: За що критикують позицію Німеччини у конфлікті довкола України