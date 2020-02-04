Факти про санкції проти DW у РФ і заборону RT DE мовити у ФРН

З 4 лютого у Росії заборонено мовлення медіакомпанії Deutsche Welle (DW), кореспондентський пункт у Москві закритий, а акредитація співробітників анульована. Ці та інші кроки МЗС Росії назвало "заходами у відповідь" "щодо німецьких ЗМІ, які діють на території Російської Федерації, у зв'язку із забороною мовлення телеканалу RT DE у ФРН". Йдеться про рішення німецького медіарегулятора від 1 лютого, яке заборонило телеканалу RT DE мовлення у ФРН. Прибічники санкцій щодо DW називають їх дзеркальними. Чи так це? Порівнюємо факти.

Акредитація та наявність бюро

Росія своїм рішенням зобов'язала DW протягом доби закрити свій кореспондентський пункт у Москві. У Берліні продовжує роботу медіакомпанія RT DE Productions GmbH, яка готує контент для каналу RT DE. Зокрема, на пресконференції уряду Німеччини 4 лютого був присутній кореспондент RT Флоріан Варвеґ (Florian Warweg).

У Росії анульовано акредитацію МЗС РФ для всіх співробітників російського бюро DW. Вони більше не мають права виконувати журналістську роботу у цій країні. Співробітники RT DE продовжують діяльність у ФРН, їх не позбавляють акредитації та не забороняють працювати. У Німеччині кореспондентам іноземних ЗМІ не обов'язково потрібна акредитація у Відомстві преси та інформації ФРН, у Бундестазі або у міністерстві закордонних справ. Вона потрібна лише для відвідування урядових пресконференцій та офіційних заходів.

Російська ліцензія у DW, у RT DE - сербська

За рішенням російської влади, DW повинна припинити супутникове та інше мовлення DW на території РФ. З 2005 року DW мала чинні ліцензії на мовлення своїх телеканалів англійською та німецькою мовами - DW English та DW Deutsch. Згідно з російською вимогою, телеканал DW німецькою мовою транслював програмне вікно російською мовою.

RT DE не отримало права на мовлення, оскільки не мало ліцензії та не зверталося за заявкою на отримання ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідною відповідно до чинного "Державного закону про модернізацію приписів щодо ЗМІ в Німеччині". Це у своєму рішенні про заборону мовлення для RT DE зазначила комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині. RT DE вважає, що для мовлення у Німеччині їй достатньо сербської ліцензії.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ та голова московського корпункту DW Юрій Решето в Москві (фото з архіву)

Що означає припинення "іншого мовлення"?

Російська влада, згідно з заявою МЗС РФ, розгляне питання визнання медіакомпанії DW "іноземним агентом". Такого статусу та пов'язаних із цим обмежень у роботі в Німеччині за законом немає.

На момент публікації статті сайт DW був доступний у Росії. Водночас МЗС РФ заявило про намір припинити не тільки супутникове, а й "інше мовлення" DW, анонсувавши також "наступні етапи заходів у відповідь". Сайт RT DE не зазнає блокувань і вільно доступний у Німеччині, німецька влада не заявляла про плани якось обмежувати доступ до нього.

Влада РФ запустила процес складання закритого "чорного списку" "представників державних та громадських структур ФРН, причетних до обмеження мовлення RT DE та іншого тиску на російського медіаоператора", яким Москва має намір заборонити в'їзд до Росії. Влада ФРН, згідно з наявними даними, подібних заходів не вживає і не планує.

YouTube видалив канал RT DE, Москва звинувачує Берлін

DW зберігає свій російськомовний канал у відеохостингу YouTube. Німецькомовний канал компанії RT DE був видалений 16 грудня 2021 року після неодноразових попереджень американського інтернет-концерну Google, якому належить YouTube. Спочатку причиною блокування були звинувачення в публікації RT неправдивих відомостей про пандемію коронавірусу, а потім - спроба обійти накладені обмеження.

Читайте також: "Заходи проти DW необґрунтовані". Як у Берліні відреагували на заборону РФ

Після вересневого блокування двох YouTube-каналів RT російська влада звинуватила Google у цензурі, а уряд ФРН у тому, що він стояв за ухваленням рішення про блокування. Берлін відкинув це звинувачення, наголосивши, що влада Німеччини не має жодного стосунку до дій YouTube .

Статус держЗМІ у Росії та у ФРН

DW є суспільно-правовим ЗМІ. У Німеччині в принципі заборонені законом мовлення та робота державних ЗМІ - таке обмеження стало наслідком досвіду правління націонал-соціалістів під керівництвом Адольфа Гітлера. DW фінансується з державного бюджету ФРН, проте незалежність редакційної політики забезпечується законом та наглядовою радою.

На відміну від Німеччини у Росії є державні ЗМІ, зокрема "МІА "Росія сьогодні" та АНО "ТВ Новини", куди входить RT DE.