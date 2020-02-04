"Заходи проти DW необґрунтовані". Як канцлер ФРН відреагував на заборону РФ

Заходи російської влади проти медіакомпанії Deutsche Welle стали першою та головною темою на урядовій пресконференції у Берліні в п'ятницю, 4 лютого.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW про реакцію канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), заступник його офіційного представника Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) заявив, що Німеччина "різко засуджує оголошені проти Deutsche Welle заходи", які за оцінкою німецького уряду є "повністю необґрунтованими і суперечать принципу свободи преси".

Репортерам RT у Німеччині працювати не заважають

Подавати санкції проти DW як відповідь на рішення Комісії з ліцензування та нагляду (ZAK) - незалежного органу земельних регуляторів радіо- і телепрограм у Німеччині - заборонити супутникову та онлайн- трансляцію телеканалу RT DE у Німеччиніофіційний Берлін називає таким, що "суперечить правовим нормам і не відповідає суті справи".

"Федеральний уряд не має на це жодного впливу. У Німеччині діє принцип віддаленості держави (від ЗМІ - Ред.), якого ми суворо дотримуємось", - додав Бюхнер. Реакцію ж російської влади він назвав "суто політично мотивованою", покликаною "позбавити Deutsche Welle будь-якої можливості журналістської діяльності у Росії".

корпункт DW у Москві

При цьому він нагадав, що журналістська робота кореспондентів RT у Німеччині ніколи не обмежувалася. "Тому ми наполегливо закликаємо російську сторону не використовувати ліцензійно-правові проблеми цього каналу для обмеження свободи преси і думок", - звернувся представник канцлера до влади Росії.

Держава та ЗМІ суворо розділені у Німеччині

Насправді репортерів RT у Німеччині не позбавляють акредитації, їм не перекривають доступ до Бундестагу, як тепер журналістам DW до Державної думи. На урядовій пресконференції цієї п'ятниці був присутній, зокрема, Флоріан Варвеґ (Florian Warweg), що працює на російську медіакомпанію, він ставив, як зазвичай, докладні запитання представникам німецького уряду.

Одним із його питань скористалася прессекретарка МЗС Німеччини Андреа Зассе (Andrea Sasse), щоби вкотре звернути увагу на неприпустимість порівняння історії з RT DE із санкціями проти Deutsche Welle: "У цьому конкретному випадку про дозвіл на мовлення програми RT DE у Німеччині йдеться про процедуру допуску, яку здійснюють незалежні земельні регулятори радіо- та телепрограм. І ми чітко дали зрозуміти, що федеральний уряд не має ані права, ані можливості здійснювати вплив на цей процес - так це врегульовано в Основному законі".

Прессекретар МЗС Німеччини нагадала у зв'язку з цим про те, що медіакомпанія RT DE взагалі не подавала заявку на отримання ліцензії на мовлення в Німеччині "на відміну від DW, яка вже протягом багатьох років працює в Росії у відповідності до чинних там законів і наявних ліцензій".

Журналісти DW у Росії під загрозою

Знаючи, які наслідки можуть загрожувати журналістам Deutsche Welle, які працюють у Росії, у тому разі, якщо медіакомпанію або їх самих занесуть до реєстру "іноземних агентів", Андреа Зассе запевнила співробітників DW, які працюють у Росії, у тому, що "німецький уряд чудово розуміє їхні тривоги", його "дуже турбує становище зі свободою преси у Росії", і що Берлін перебуває щодо цього питання у контакті з російськими відомствами.