ЄС: Рішення влади Росії заборонити мовлення DW безпідставне

Рішення влади Російської Федерації заборонити мовлення німецької медіакомпанії Deutsche Welle (DW) є безпідставним, заявив офіційний представник Європейського Союзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано, відповідаючи на запитання кореспондента DW під час щоденного брифінгу Європейської комісії в Брюсселі у п'ятницю, 4 лютого.

"На жаль, це справді погана новина та поганий розвиток подій. Це рішення російської влади неприйнятне та безпідставне", - зазначив Стано. Він пояснив, що влада РФ "обґрунтувала" свої дії рішенням німецького медіарегулятора заборонити мовлення у ФРН російського державного телеканалу RT DE. Водночас Стано нагадав, що у RT DE не було ліцензії на мовлення. "Тому це рішення жодним чином не пов'язане з роботою Deutsche Welle у Росії", - наголосив представник ЄС.

"Така реакція російської влади, на жаль, в черговий раз ілюструє порушення ними свободи ЗМІ, що продовжуються, та їхню неповагу до незалежності медіа", - додав Стано. Він висловив солідарність з DW та зі співробітниками медіакомпанії, які працюють у Росії. "Ми очікуємо, що Deutsche Welle отримає повний та справедливий доступ до всіх юридичних процедур, щоб опротестувати це безпідставне рішення", - зазначив представник Євросоюзу.

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Москва заборонила мовлення DW на території РФ

Рішення російської влади було ухвалене у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині. Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - затвердила заборону 1 лютого. Її мотивували тим , що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідної відповідно до чинного "Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ у Німеччині".

Москва також планує скласти список громадян ФРН, яких вона вважає причетними до "обмеження мовлення RT DE та тиску" на російський держтелеканал. Цим особам буде заборонений в'їзд до Росії, але список не публікуватиметься.