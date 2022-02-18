 США: З лютого Росія збільшила війська біля України на 70-90 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2022

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Новини

США: З лютого Росія збільшила війська біля України на 70-90 тисяч

За оцінкою США, зараз біля України зосередились до 190 тисяч російських військових, тоді як наприкінці січня їх було близько 100 тисяч.

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Спільні військові навчання РФ і Білорусі, лютий 2022 року

Посол США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентар заявляє, що з кінця січня Росія збільшила військову присутність на кордонах з Україною орієнтовно на 70-90 тисяч військових. Про це він повідомив на засіданні ОБСЄ, присвяченому кризі навколо України, в п’ятницю, 18 лютого.

"За нашою оцінкою, Росія, ймовірно, зосередила від 169 до 190 тисяч особового складу в і навколо України в порівнянні з орієнтовно 100 тисячами станом на 30 січня", - цитує його агенція Reuters.

Карпентер наголосив, що "це найзначніша військова мобілізація в Європі з часів Другої світової війни".

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РФ заявляє про відведення військ, Захід не підтверджує

Напередодні міністерство оборони РФ заявило, що частина російських військ і техніки вже повертається до місць постійної дислокації після навчань поруч із Україною, зокрема на полігонах у Курській та Брянській областях Росії та в анексованому Криму. Також Москва запевняє, що незабаром повернуться підрозділи, які беруть участь у військових маневрах на території Білорусі.

В Україні однак цю інформацію не підтверджують. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, зараз підрозділи військ РФ біля українського кордону налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із морським та авіаційним - близько 149 тисяч. Найближчими днями Київ прогнозує стягнення ще кількох тисяч осіб. 

На Заході, зокрема й в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), також кажуть про ознаки нарощування РФ військової міці на українських кордонах. У США вважають, що ризик нового вторгнення Росії в Україну зберігається і є дуже високим найближчими днями. Там припускають, що РФ може напасти в будь-який момент під надуманим приводом. У цьому контексті занепокоєння Сполучених Штатів викликали слова президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі.

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