РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов попереджує про високий ризик здійснення на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей провокацій задля звинувачення в них України та ескалації ситуації. Про це він повідомив у п'ятницю, 18 лютого, на брифінгу в Офісі президента України в Києві, присвяченому ситуації на Донбасі.

"За нашими даними, на сьогодні є велика загроза, що представники РФ, які там знаходяться, будуть провокувати ті чи інші речі", - сказав він. Данілов наголосив, що українські військові не матимуть до цього жодного стосунку.

"Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати: чи підривати автобуси, в яких будуть пересуватися ті люди, яким вони пропонують сьогодні переправитися в Ростовську область, чи вони будуть підривати будинки, чи будуть робити інші речі. Нам це цілком невідомо", - додав секретар РНБО і знову акцентував, що Україна "не може мати жодного стосунку" до цього.

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Розвідка: в Донецьку збираються підірвати соцоб'єкти

Тим часом головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє про "мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву". В повідомленні ГУР у Facebook зазначається, що ці заходи покликані дестабілізувати ситуацію на Донбасі та створити підстави для звинувачення України в терактах.

Воєнна розвідка закликає жителів Донецька не виходити з домівок і не користуватися громадським транспортом.

РосЗМІ: в Донецьку стався вибух

Своєю чергою російські ЗМІ з посиланням на представництво самопроголошеного утворення "Донецька народна республіка" пишуть про потужний вибух у центрі Донецька. Начебто вибухнула машина на парковці біля будівлі так званого "будинку уряду".

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Евакуація з Донбасу в РФ

Раніше в п'ятницю ватажки самопроголошених утворень у непідконтрольних Донецькій та Луганській областях оголосили "масову евакуацію" жителів до Росії. "Централізований виїзд" у Ростовську область, в першу чергу, дітей, жінок і людей похилого віку оголосили начебто за домовленістю з керівництвом РФ під приводом ризику "наступу" української армії.

Як повідомляють російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін доручив міністру надзвичайних ситуацій організувати в Ростовській області пункти для біженців та виплачувати кожному, хто прибуватиме по 10 тисяч рублів (трохи більше 3,5 тисяч гривень).

Загострення на Донбасі

Військове керівництво України заперечує плани наступу, оскільки це неминуче призведе до жертв серед цивільного населення, та наголошує на відданості політико-дипломатичному врегулюванню.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини. "Вчора російська пропаганда поширювала відверту неправду про обстріли Станиці Луганської, яку ми швидко спростували. Сьогодні вони вигадали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті", - заявив міністр оборони. Подібні повідомлення Резніков назвав проявом інформаційної війни.

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